اقتصاد وأسواق

الجمارك تصدر منشورا مجمعا بالأصناف الخاضعة لرسم الصادر خلال 2022 (مستند)

أهمها منتجات الأقمشة والألمونيوم والنحاس والرصاص وصفيح مكبوس ومكونات الأعلاف
السيد فؤاد 9:57 م, الأثنين, 7 فبراير 22 9:57 م, الأثنين, 7 فبراير 22

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أصدرت الإدارة المركزية لمصلحة الجمارك بالإسكندرية منشورا بجميع الأصناف من البضائع التي مازالت خاضعة لرسم الصادر وقيمة الرسم المقررة، وكذا أرقام القرارات الوزارية المنظمة لها والتي يتم فرضها من قبل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية.

وتضمن المنشور الجمركي ” تعريفات ” رقم 9 لسنة 2022 أهم الأصناف، التي لا تزال خاضعة لرسم صادر خلال العام الجاري 2022، ومنها خردة المعادن والمصنوعات الناتجة عن صهرها كالنحاس النقي وخردته وفضلاته وقضبان وعيدان وزوايا وأشكال خاصة من النحاس وأصناف أخرى من النحاس والتي يصل رسم الصادر عليها 28 ألف جنيه للطن، وفق منشور الجمارك .

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أما الرصاص بأشكاله المختلفة والخردة  وفضلات من رصاص ، وألواح وصفائح وأشرطة من رصاص بسمك يتجاوز 0.2 مم ومصنوعات أخرى من رصاص يصل رسم الصادر عليه 8500 ألآف جنيه للطن، و2100 جنيه على طن الصلب والخردة من فضلات السبائك الناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب وخردة وفضلات الصفيح المكبوس من عقب المواد الغذائية والكيماوية و9 ألآف جنيه لخردة وفضلات الألمونيوم و3200  جنيه للزنك وأشكاله الخام والخردة منه.

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وتم استمرار فرض رسم صادر على خردة وفضلات من زنك وأتربة ومساحيق ورقائق الزنك بواقع 3200 جنيه.

كما تستمر قرارات فرض رسم الصادر على كافة نفايات وقصاصات وفضلات اللدائن وبعض مكونات الاعلاف  بواقع 5000 جنيه، بالاضافة إلى 600 جنيه للطن من قش وقشور الحبوب وان كانت مهسمة فيما عدا قض الارز، و700 جنيه لطن البرسيم والمنتجات العلفية المماثلة و900 جنيه للطن النخالة وبقايا غربلة أو طحن أو معالجة الحبوب أو البقول فيما عدا سريسة الارز و300 جنيه لطن سيلاج الذرة.

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وتخضع منتجات بلوكات الرخام والجرانيت الخام بواقع 400 جنيه للطن، و 1200 جنيه لكتل ومجروش التالك، و500 جنيه لطن مسحوق التالك و150 جنيه جنيه عن طن الكوارتز وخام الفلسبار.

 كما يتم فرض رسم الصادر بواقع 150 جنيه للطن من الرمال الطبيعية من جميع الأنواع و3000 جنيه للطن من قصاصات وفضلات الأقمشة، و2500 جنيه للطن من الأسمدة الآزوتية لكافة أنواعها واصنافها.

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بقلم السيد فؤاد

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