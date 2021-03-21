الجمارك تصدر منشورا تذكيريا بشأن الامتعة الشخصية مع الركاب القادمين الى مصر (مستند)

أصدرت مصلحة الجمارك منشور إجراءات تذكيريا بشأن ما جاء من أحكام خاصة بالأمتعة الشخصية للركاب القادمين عبر الموانئ الجوية المصرية.

وذكرت مصلحة الجمارك أن المنشور يأتي بهدف تطبيق المعايير الدولية الجمركية فيما يخص الركاب، بالاضافة الى التيسير للاجراءات الجمركية للركاب بما لا يخل باحكام الرقابة الجمركية.

ونص المنشور أنه يعد اعادة تذكير للمنشور الاجراءات رقم 127 لسنة 2014 ، مشيرا الى أن شروط تطبيق الاستعمال الشخصي للأمتعة للركاب، أن تكون واردة باسم شخص طبيعي وليس اعتباري، وأن تكون من الاصناف اللازمة لاستخدام الشخص الطبيعي أو عائلته، وألا ترد بكميات تحمل صفة الاتجار.

كما أكد المنشور على أنه بالنسبة للأجهزة يشترط أن تكون من الانواع ذات الاستعمال المنزلي، وألا تشتمل على الاصناف الخاصة بأي أنشطة مثل المبيدات الزراعية أو الحشرية وغيرها من الاصناف المثيلة الأخرى غير الخاصة بالاستعمال الشخصي.

كما يتم تحديد صفة الاستعمال الشخصي معقودة للسلطات الجمركية بالاسترشاد بمعيار المكانية الاجتماعية ومرات التردد على المنافذ الجمركية.

كما نص المنشور على أنه بالنسبة للنموذج الجمركي للأمتعة الواردة صحبة الراكب أو مشحونة، بأن يقدم نموذج إقرار امتعة شخصية مشحونة للركاب المعتمد من وزير المالية ويعمل به بالمنافذ البحرية والجوية للأمتعة المشحونة والمرفق.

كما يتم الاقرار عن محتويات الامتعة بنموذج الامتعة الشخصية بمعرفة صاحب الشأن، وفي حالة تقديم نموذج الامتعة الشخصية من المخلص الجمركي المعتمد تطبق كافة النواحي القانونية فيما يخص ذلك.

وبالنسبة لتقديم قوائم الشحن فيراعي استيفاء الاحكام المقررة لقوائم الشحن بقانون الجمارك ولائحته التنفيذية، وفي حالة البوالص التي ترد باسم وكيل الشحن يراعى الاشارة الى اسماء الركاب وأحكام المادة 45 من اللائحة التنفيذية لقاهنون الجمارك الصادرة بالقرار الوزاري رقم 10 لسنة 2006 والسارية لحين صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 .

ونص المنشور على أنه بالنسبة للمستندات المطلوبة فتكون جواز سفر ساري، أو صورة جواز سفر ساري موثقة.

أما الاجراءات الجمركية حسب المنشور فنص المنشور على أنها تضمنت، أن يتم كشف الجميع وتوقيع مأمور الحركة والتعريفة وصاحب الشأن أو المخلص الجمركي، وتحجز الكميات التي تزيد عن الاستعمال الشخصي، وفي حالة الاختلاف ما بين إقرار اقرار الراكب أو المختص الجمركي وكشف الجميع من الجمارك تطبق احكام قانون الجمارك طبقا للتكييف القانوني.