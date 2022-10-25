«الجمارك» تصدر منشورا بتبنيد عدة أصناف بعد موافقة المنظمة العالمية

أصدرت مصلحة الجمارك منشور تعريفات رقم 72 لسنة 2022 والخاص بتبنيد أصناف متعددة يتم تداولها بالمنافذ الجمركية المختلفة، والتي تم اعتمادها في لجنة النظام المنسق (HSC) رقم 70 من جلسات منظمة الجمارك العالمية والتي تم إدراجها ضمن مجموعة آراء التبنيد، وذلك بعد ترجمتها من نصوص اللغات المعتمدة من منظمة الجمارك العالمية ( WCO ) من اللغتين الانجليزية والفرنسية إلى اللغة العربية.

ونص القرار على أن يتم ضم قرارات التبنيد إلى ملف آراء التبنيد الخاص بمنظمة الجمارك العالمية السابق توزيعه على كافة المواقع الجمركية ورقيا وإلكترونيا على شبكة مصلحة الجمارك، وذلك للعمل بها، وذلك إثراء للعمل الجمركي، وسرعة اتخاذ القرار.

ومن المعروف أن جميع الأصناف التي يتم تداولها بالمنافذ الجمركية سواء استيرادا أو تصديرا لها رقم محدد يسمى بالبند، ويتم النص عليها بعد موافقة منظمة الجمارك العالمية.

ومن الأصناف التي شملها القرار كل من قاطعة / كسارة لمختلف تضارس التربة، والتي تتكون من عنصر دوار قطر 600 مم، وعرض 3150 مم مع قاطعة كربيد قابلة للتبديل، وقابض أمان واسطوانة خلفية نزفر الدعم أثناء تسويتها وضغطها للمواد المكسرة.

وذكرت مصلحة الجمارك أن هذا الصنف يستخدم في لتنظيف الأراضي الزراعية والغابات واعداد التربة للزراعة، وكذا يمكن استخدامه أيضا لتنظيف مواقع البناء، وصيانة طرق الغابات أو المزارع وسحق أو إزالة الجليد من الطريق.

كما شمل القرار أصناف من إقراض سعال عشبية تتكون بصفة أساسية من السكر وكميات صغيرة من عرق السوس والزنجبيل وعنب الثعلب الهندي والمنثول، كما شملت الأصناف صنف محضر غذائي بشكل مسحوق، وأغلفة كولاجين صالحة للأكل للنقانق “أغلفة أنبوبية مرنة، وكذا عاكس ترددي الكتروني”.

وخلال يوينو الماضي اختتمت الجلسات والاجتماعات الدورية لمنظمة الجمارك العالمية World Customs Organization (WCO)، والتى تم عقدها بمقر منظمة الجمارك العالمية بمدينة بروكسل البلجيكية بحضور وفد الجمارك المصرية برئاسة الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس مجلس منظمة الجمارك العالمية رئيس الجمارك البحرينية وكونيو ميكوريا أمين منظمة الجمارك العالمية.

وبدأت هذه الفعاليات بالمشاركة في اجتماعات الدورة رقم 86 للجنة السياسات العامة بمنظمة الجمارك العالمية في الفترة من 20 الي 25 يونيو ، تلاها الاجتماع الإقليمي رقم (52) لإقليم منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط والأدنى يوم 22 يونيو 2022 وآخرها اجتماعات الجلستين رقمى 139و 140 لمجلس التعاون الجمركى بمنظمة الجمارك العالمية خلال الفترة من 23 حتى 25 يونيو 2022.

وخلال هذه الجلسات تم استعراض آخر التطورات وسير الأعمال في المرحلة الماضية ومشروع الخطة الاستراتيجية الجديدة 2022 -2025م والخطة التنفيذية للعام 2022–2023م، ومناقشة الترتيبات والإجراءات في خطة العمل والإجراءات التى تم اتخاذها بشأن COVID-19 وترتيبات وممارسات العمل فى بيئة ما بعد الجائحة وتنسيق برامج عمل المنظمة وتمديد ولاية فريق العمل المعنى بقياس الآداء واعتماد اطار العمل المحدث للتجارة الالكترونية عبر الحدود وتوسيع مفهوم المشغل الاقتصادي .

كما تم مناقشة موضوع الجمارك الخضراء وأنشطة المنظمة ذات الصلة بالمسائل البيئية، ومنشور المنظمة حول تعزيز دور الجمارك في المناطق الحدودية الهشة والإطلاع على مستجدات الحوكمة وجدوى إنشاء منصة عالمية لتبادل البيانات الجمركية كما أقامت منظمة الجمارك العالمية بمقرها في بروكسل، احتفالاً بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس المنظمة، حضره كل من صاحبة السمو الملكي الأميرة استريد من بلجيكا و فينست فان نائب رئيس الوزراء وزير المالية البلجيكي، والشيخ احمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك البحرينية ورئيس مجلس منظمة الجمارك العالمية وكونيو ميكوريا الامين العام للمنظمة و الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك المصرية.