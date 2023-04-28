«الجمارك» تصدر منشورا بتبنيد عدة أصناف بعد موافقة المنظمة العالمية

أصدرت مصلحة الجمارك منشور تعريفات رقم 35 لسنة 2022 والخاص بتبنيد أصناف متعددة يتم تداولها بالمنافذ الجمركية المختلفة، والتي تم اعتمادها في لجنة النظام المنسق (HSC) رقم 71 من جلسات منظمة الجمارك العالمية والتي تم إدراجها ضمن مجموعة آراء التبنيد، وذلك بعد ترجمتها من اللغتين الإنجليزية والفرنسية المعتمدتين من منظمة الجمارك العالمية ( WCO ) إلى اللغة العربية.

ونص القرار على أن يتم ضم قرارات التبنيد إلى ملف آراء التبنيد الخاص بمنظمة الجمارك العالمية السابق توزيعه على كافة المواقع الجمركية ورقيا وإلكترونيا على شبكة مصلحة الجمارك، وذلك للعمل بها، وذلك إثراءً للعمل الجمركي، وسرعة اتخاذ القرار.

ومن المعروف أن كافة الأصناف التي يتم تداولها بالمنافذ الجمركية سواء استيرادا أو تصديرا لها رقم محدد يسمى بالبند، ويتم النص عليها بعد موافقة منظمة الجمارك العالمية.

ومن الأصناف التي شملها القرار كل من شرائح سمك القد الأطلسي المعاد ترطيبها المبردة ( جادوس مورهوا )، وهو نوع من الأسماك الذي يتم إخضاعه لتجفيف بشكل عادي قبل وضعه في الماء البارد بدون اضافات لمدة 6 – 10 أيام، ويتم خلال تلك الفترة ازالة الجلد والعظام ويتم تقديم شرائح السمك المعاد ترطيبها في حالة مبردة.

كما شملت الأصناف شرائح سمك القد الأطلسي المعاد ترطيبها المجمدة والتي تضخع لنفس العملية السابقة، إلا أنه يتم تقديمه عبارة عن شرائح مجمدة.

كما تشمل الأصناف التي شملها القرار شاي الروبيوس المصنوع من الأوراق المجففة لشجيرة الرويبوس (Aspalathus linearis) ويستخدم لصنع التقيع العشبي، كما تضمنت الأصناف صنف مكمل غذائي بشكل سائل جاهز للشرب، يتكون من المكونات التالية: ماء ، سكر ، سوربیتول كربونات الكالسيوم، هيدروكسيد المغنيسيوم، جلوكونات الزنك، فيتامين د ۳، صمغ نباني وصمع السليلوز وزيت النعناع وزيت البرتقال و سوربات البوتاسيوم، ويساعد هذا الصنف على النمو والتطور الطبيعي للعظام البشرية عن طريق إمداد العظام بمصدر متوازن من الكالسيوم والمغنيسيوم.

كما شملت الأصناف طلاء بوليستر أولي أصفر مائل للخضرة، ووسادة توازن مستطيلة الشكل من لدائن خلوية ذات حواف مستديرة، وأغطية طاولات تتكون من صفائح البولي فينيل كلوريد غير الخلوية.

وخلال يوينو الماضي اختتمت الجلسات والاجتماعات الدورية لمنظمة الجمارك العالمية World Customs Organization (WCO)، والتى تم عقدها بمقر منظمة الجمارك العالمية بمدينة بروكسل البلجيكية بحضور وفد الجمارك المصرية برئاسة الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس مجلس منظمة الجمارك العالمية رئيس الجمارك البحرينية وكونيو ميكوريا أمين منظمة الجمارك العالمية.

وبدأت هذه الفعاليات بالمشاركة في اجتماعات الدورة رقم 86 للجنة السياسات العامة بمنظمة الجمارك العالمية في الفترة من 20 الي 25 يونيو ، تلاها الاجتماع الإقليمي رقم (52) لإقليم منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط والأدنى يوم 22 يونيو 2022 وآخرها اجتماعات الجلستين رقمى 139و 140 لمجلس التعاون الجمركى بمنظمة الجمارك العالمية خلال الفترة من 23 حتى 25 يونيو 2022.

وخلال هذه الجلسات تم استعراض آخر التطورات وسير الأعمال في المرحلة الماضية ومشروع الخطة الإستراتيجية الجديدة 2022 -2025م والخطة التنفيذية للعام 2022–2023م، ومناقشة الترتيبات والإجراءات في خطة العمل والإجراءات التى تم اتخاذها بشأن COVID-19 وترتيبات وممارسات العمل فى بيئة ما بعد الجائحة وتنسيق برامج عمل المنظمة وتمديد ولاية فريق العمل المعنى بقياس الآداء واعتماد إطار العمل المحدث للتجارة الإلكترونية عبر الحدود وتوسيع مفهوم المشغل الاقتصادي .

كما تمت مناقشة موضوع الجمارك الخضراء وأنشطة المنظمة ذات الصلة بالمسائل البيئية، ومنشور المنظمة حول تعزيز دور الجمارك في المناطق الحدودية الهشة والاطلاع على مستجدات الحوكمة وجدوى إنشاء منصة عالمية لتبادل البيانات الجمركية، كما أقامت منظمة الجمارك العالمية بمقرها في بروكسل، احتفالاً بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس المنظمة، حضره كل من الأميرة استريد من بلجيكا و فينست فان نائب رئيس الوزراء وزير المالية البلجيكي، والشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك البحرينية ورئيس مجلس منظمة الجمارك العالمية وكونيو ميكوريا الأمين العام للمنظمة و الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك المصرية.