الجمارك تصدر منشورا بتبنيد عدة أصناف بعد موافقة منظمة الجمارك العالمية (مستند)

أصدرت مصلحة الجمارك منشور تعريفات رقم 47 لسنة 2022 والخاص بتبنيد أصناف متعددة يتم تداولها بالمنافذ الجمركية المختلفة، والتي تم اعتمادها في لجنة النظام المنسق (HSC) رقم 69 من جلسات منظمة الجمارك العالمية والتي تم إدراجها ضمن مجموعة آراء التبنيد، وذلك بعد ترجمتها من نصوص اللغات المعتمدة من منظمة الجمارك العالمية ( WCO ) من اللغتين الانجليزية والفرنسية إلى اللغة العربية.

ونص القرار على أن يتم ضم قرارات التبنيد إلى ملف آراء التبنيد الخاص بمنظمة الجمارك العالمية السابق توزيعه على كافة المواقع الجمركية ورقيا وإلكترونيا على شبكة مصلحة الجمارك، وذلك للعمل بها، وذلك إثراءً للعمل الجمركي، وسرعة اتخاذ القرار.

ومن المعروف أن كافة الأصناف التي يتم تداولها بالمنافذ الجمركية سواء استيرادا أو تصديرا لها رقم محدد يسمى بالبند، ويتم النص عليها بعد موافقة منظمة الجمارك العالمية.

ومن الأصناف التي شملها القرار كل من معجون الفواكه، وشاي الأعشاب، ورقائق فول الصويا، وأكياس النيكوتين التي تستخدم عن طريق الفم ذات الاستخدام الواحد، وبودرة الاستنشاق عن طريق الفم.

كما من الاصناف التي شملها القرار جهاز اتنشاق عن طريق الفم، وموزع زيوت عطرية، وشامبو جيل لغسيل الشعر والبشرة.

اختتمت مساء أمس السبت الموافق 25 يونيو 2022 الجلسات والاجتماعات الدورية لمنظمة الجمارك العالمية World Customs Organization (WCO)، والتى تم عقدها خلال الفترة من 23 حتى 25 يونيو 2022 بمقر منظمة الجمارك العالمية بمدينة بروكسل البلجيكية بحضور وفد الجمارك المصرية برئاسة الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس مجلس منظمة الجمارك العالمية رئيس الجمارك البحرينية وكونيو ميكوريا أمين منظمة الجمارك العالمية.

وبدأت هذه الفعاليات بالمشاركة في اجتماعات الدورة رقم 86 للجنة السياسات العامة بمنظمة الجمارك العالمية في الفترة من 20 الي 25 يونيو ، تلاها الإجتماع الإقليمي رقم (52) لإقليم منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط والأدنى يوم 22 يونيو 2022 وأخرها إجتماعات الجلستين رقمى 139و 140 لمجلس التعاون الجمركى بمنظمة الجمارك العالمية خلال الفترة من 23 حتى 25 يونيو 2022.

وخلال هذه الجلسات تم استعراض آخر التطورات وسير الاعمال في المرحلة الماضية ومشروع الخطة الاستراتيجية الجديدة 2022 -2025م والخطة التنفيذية للعام 2022–2023م، ومناقشة الترتيبات والإجراءات في خطة العمل والإجراءات التى تم اتخاذها بشأن COVID-19 وترتيبات وممارسات العمل فى بيئة ما بعد الجائحة وتنسيق برامج عمل المنظمة وتمديد ولاية فريق العمل المعنى بقياس الآداء واعتماد اطار العمل المحدث للتجارة الالكترونية عبر الحدود وتوسيع مفهوم المشغل الاقتصادي .

كما تم مناقشة موضوع الجمارك الخضراء وأنشطة المنظمة ذات الصلة بالمسائل البيئية، ومنشور المنظمة حول تعزيز دور الجمارك في المناطق الحدودية الهشة والإطلاع على مستجدات الحوكمة وجدوى إنشاء منصة عالمية لتبادل البيانات الجمركية كما أقامت منظمة الجمارك العالمية بمقرها في بروكسل، احتفالاً بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس المنظمة، حضره كل من صاحبة السمو الملكي الأميرة استريد من بلجيكا و فينست فان نائب رئيس الوزراء وزير المالية البلجيكي، والشيخ احمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك البحرينية ورئيس مجلس منظمة الجمارك العالمية وكونيو ميكوريا الامين العام للمنظمة و الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك المصرية.