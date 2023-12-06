الجمارك تصدر قرار بشأن واردات شركات القائمة البيضاء العاملة في نشاط تكنولوجيا المعلومات (مستند)

أصدرت مصلحة الجمارك منشور استيراد رقم 16 لسنة 2023 عبر رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية، الدكتورة نجوى شحاته بشأن واردات شركات القائمة البيضاء العاملة في نشاط تكنولوجيا المعلومات.

ونص المنشور على أنه يتم استثناء وادرات الاستخدام الخاص لشركات القائمة البيضاء المحددة بمعرفة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات من استيفاء أحكام المادة رقم 9 من اللائحة الاستيرادية تنفيذا لأحكام البند الرابع من القرار الوزاري رقم 126 لسنة 2022 .

وجاء المنشور بناءا على كتاب الدكتورة رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية رقم 2165 في نوفمبر الماضي، بشأن موافقة وزير الصناعية والتجارة باستثناء واردات الاستخدام الخاص لشركات القائمة البيضاء المحددة بمعرفة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات من استيفاء أحكام المادة رقم 9 من اللائحة الإستيرادية.

كان قد أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في تصريحات سابقة، أن قانون الجمارك يرتكز على تبسيط الإجراءات، واستحداث نظم جمركية جديدة، والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، بمراعاة تطورات التجارة العالمية، والتزامات مصر الدولية؛ من أجل تعزيز قدراتنا التنافسية ورفع ترتيب مصر فى التصنيفات الجمركية.

وأضاف معيط، أننا نستهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي؛ بما ينعكس فى خفض تكلفة السلع والخدمات في الأسواق المحلية، من خلال ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية واحدة عبر منظومة نافذة.



ولفت إلى أن نظام التسجيل المسبق للمشحونات، ونظام إدارة المخاطر يستهدف الاستغناء عن المستندات الورقية، والاستفادة بآليات ربط منظومة النافذة الواحدة الإلكترونية مع شبكات سلاسل الإمدادت الدولية التى تعمل بالتكنولوجيا الحديثة والمؤمنة، ومن ثم يمكن الحصول على بيانات الشحنات إلكترونيًا من بلد التصدير وعدم السماح بتحريك البضائع المرفوضة من ميناء تصديرها؛ تجنبًا لتراكم المهمل فى الموانئ.



أشار إلى أنه عدد المستفيدين بمشروع الفاعل الاقتصادى أو القائمة البيضاء وصل 189 شركة استيراد وتصدير وتخليص جمركى ذات سُمعة طيبة وصحيفة خالية من أى مخالفات فى التجارة الدولية، تستطيع سرعة إنهاء إجراءات الإفراج عن شحناتها فى أى ميناء بعد استيفاء المستندات والموافقات المطلوبة.