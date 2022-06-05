الجمارك تصدر شروطا للإفراج عن بضائع البودرة والمساحيق بالموانئ

أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات جديدة بشأن الافراج عن مشمول البضائع من البودرة والمساحيق وذلك بكافة أنواعها وألوانها والمواد الكيمائية المرتبطة بها بالموانئ المصرية.

وأكدت الدكتورة نجوى شحاته رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية بمصلحة الجمارك، أنه يشترط للافراج عن تلك البضائع الحصول على موافقة جهة الاختصاص المعنية بالدولة، وسحب العينات واجراء التحاليل اللازمة للمواد، كما يتم موافاة كافة الجهات المعنية بالموانئ المختلفة بخطاب من الجمرك المختص ومرفق به الشهادة الجمركية مستوفية كافة الموافقات اللازمة من جهات الاختصاص المعنية للمواد المطلوب الافراج الجمركي عنها لابداء الرأي بشأنها.

كما نص المنشور الذي أصدرته الدكتورة نجوى شحاته واطلعت عليه المال على ضرورة التنسيق مع الجهات المعتمدة بالدولة منها مصلحة الكيمياء ومعامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومعامل الادارة العامة لتحقيق الادلة الجنائية، وذلك لسرعة الانتهاء من أعمال التحاليل الكيميائية لتلك المواد بما يساهم في تبسيط اجراءات الافراج الجمركي عن البضائع وتقليل فترة بقائها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بذات الشأن.

ويتم استيراد تلك المواد من شركات عالمية لصالح شركات مصرية معتمدة من اتحادي الغرف الصناعية والتجارية، وكان يتم الافراج عنها تحت التحفظ مع اخذ عينة من كل حاوية وخضوعها للتحليل بالمعامل المعتمدة علي ان يكون سحب العينة بمعرفة لجنة مشتركة مشكلة من الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك.

كما أنه في حالة المواد الكيماوية التي يمكن أن تستخدم بتركيزات معينة في صناعة المفرقعات يتم أخذ العينة بمعرفة مفتش المفرقعات بالميناء، وفق المنشور.

وضمن شروط مصلحة الجمارك الزام المعامل بالانتهاء من تحليل جميع العينات المتواجدة بالميناء خلال ٦ ايام عمل من تاريخ استلام العينة ، الي جانب اعطاء الاولوية في السماح بالافراج تحت التحفظ لشركات قطاع الاعمال والشركات التابعة للجهات الحكومية علي ان يتم اخذ شهادة من رئيس مجلس ادارة الشركة بمسئوليته عن الشحنة مع سحب عينة منها.

وكان قد أشار رئيس مصلحة الجمارك الأسبق الدكتور مجدي عبدالعزيز أن في حالة اشتمال الحاوية علي اصناف مختلفة كيماويات وبودرة فلا يتم الافراج عنها الا بعد ورود نتيجة تحليل العينة مع سرعة انهاء التحليل من خلال اعطاء تلك الرسائل الاولوية في الفحص.

وأضاف أنه من ضمن التيسيرات ايضا تخصيص مندوب من العاملين بالجمارك وبكل منفذ جمركي علي مستوي الجمهورية للتردد علي المعامل المختصة يوميا لاستلام نتائج التحاليل.