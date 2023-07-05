الجمارك تصدر «دليل استرشادي» للفاتورة الإلكترونية أثناء الاستيراد (مستند)

أصدرت مصلحة الجمارك، عبر الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات (mts ) دليل استرشادي للفاتورة الالكترونية بغرض توضيح كيفية استخدام البرنامج، بالإضافة الى توضيح الإجراءات التي يمكن تنفيذها على كل شاشة على حده.

ونص الدليل على أن وزارة المالية تستهدف تقديم مستوى متميز الى المتعاملين من المجتمع التجاري والصناعي من الالولويات التي لها المنصة القومية للتجارة المصرية عبر الحدود ( نافذة ) لذا كان السعي الى ذلك من خلال التحول الالكتروني في تقديم الخدمات وذلك لتسهيل الحصول عليها بيسر وسهولة بعيدة عن ارتباطها الزماني والمكاني ومن هذا المنطلق سعت منظومة نافذة للتحول الى تقديم خدماتها الالكترونية من خلال البوابة الالكترونية، وذلك اسهاما منها في خدمة المجتمع التجاري والصناعي وزيادة الوعي نحو التحول الرقمي للدولة المصرية في اطار سعي منظومة نافذة لميكنة كافة الإجراءات الجمركية والتيسير على الجمهور المتعامل.

وأكد الدليل على انه يوضح للمجتمع التجاري والصناعي بصورة مختصرة الشرح التفصيلي لكيفية تنفيذ الطلب على منظومة نافذة.

ونص الدليل على أنه طبقا لقرار وزير المالية رقم 188 لسنة 2023 اصبح اجباري على المستوردين تسجيل الشركات التابعة لهم على منصة الفاتورة الالكترونية.

كما أنه بداية من يوليو الجاري لن يتمكن أي مستورد من الحصول على رقم تعريفي للتسجيل المسبق للشحنات ( ACID ) في حالة عدن تسجيل الشركة على منصة الضرائب.

ونص الدليل على أنه اذا كانت المؤسسى الخاصة بالمتعامل لا تخضع لنظام الفاتورة الالكترونية يجب على المتعامل التأكد من أن المؤسسة مسجلة ضمن القائمة البيضاء الخاصة بالفاتورة الالكترونية بمصلحة الضرائب.

وفي حالة الحصول على رقم التسجيل المسبق للشحنات ( ACID ) في تاريخ مسبق للأول من يوليو لن يتمكن المتعامل من البدء في الإجراءات الجمركية دون تسجيل الشركة على منصة الضرائب.

وعلى سبيل المثال فقد تضمن الدليل كيفية التقدم للحصول على رقم التسجيل المسبق للشحنات ( ACI )، فعند الضغط على رقم ACI تقوم منظومة نافذة بمراجعة الرقم الضريبي الخاصة بالشركة للتحقق من تسجيلة في منظومة الفاتورة الالكترونية.

وخلال يونيه الماضي أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة حريصة على نشر الوعي الضريبي الصحيح وشرح كل ما يتعلق بمنظومة الفاتورة الالكترونية وخاصة للمصدرين والمستوردين وبخاصة بعد الربط الشبكى بين قواعد بيانات منظومة الفاتورة الإلكترونية والمنظومة الجمركية (نافذة)، حيث تقوم مصلحة الضرائب المصرية بتنظيم ندوتين أون لاين أسبوعيا للمصدرين والمستوردين يومي الأحد والأربعاء لشرح منظومة الفاتورة الإلكترونية والربط بينها وبين منظومة نافذة ،ويتم الإعلان عن هذه الندوات ومواعيدها والرابط الخاص بها على الصفحات الرسمية للمصلحة على (الفيسبوك، وتويتر، وانستجرام) وعلى الموقع الإلكتروني للمصلحة، لافتا إلى أنه بدءًا من 1 يوليو المقبل سيتم منع الممولين غير المنضمين للفاتورة الإلكترونية والذين لا يتعاملون ولا يصدرون فواتير ضريبية إلكترونية من التعامل مع مصلحة الجمارك والمنظومة الجمركية (نافذة) سواء في الاستيراد أو التصدير .

وأشار رئيس مصلحة الضرائب على حرص وزارة المالية وجهودها الحثيثة من أجل توحيد قواعد بيانات الممولين بالضرائب والجمارك، والربط بين منظومة (الفاتورة الإلكترونية) التي ترصد التعاملات التجارية للشركات لحظيًا ، والمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية (نافذة) التي ترصد الصادرات والواردات لحظيًا أيضًا الأمر الذي يُساعد على مطابقة قيم الفواتير مع أكواد الأصناف المستوردة ، بما يُسهم في الحد من معدلات التهرب الضريبي وتعظيم الإيرادات العامة للدولة .

وأوضح مختار توفيق أنه كذلك لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية في إثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وكذلك في خصم الضريبة على القيمة المضافة أو ردها اعتبارًا من 1 يوليو 2023، مشيرا إلى أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يهدف إلى القضاء على التقديرات الجزافية ويعمل على إرساء العدالة الضريبية، وذلك إستنادا إلى الفاتورة الإلكترونية يتم مطابقتها مع الإقرارات الضريبية المقدمة من كافة أطراف المعاملات التجارية والخدمية.