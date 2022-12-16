«الجمارك» تصدر دليلًا بخصوص ميكنة طلبات التظلم بمنظومة نافذة

أصدرت مصلحة الجمارك دليلًا استرشاديًا بشأن آليات التظلمات وتسوية المنازعات الجمركية، والذي يأتي بهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع بالمنافذ المختلفة.

ويأتي إصدار الدليل بهدف معرفة كيفية تقديم طلب تظلم جمركي على بند أو أكثر مصنفًا حسب النوع، سواء قيمة أو اتفاقية أو إعفاءات أو قيود استيرادية أو عروض رقابية.

وذكر الدليل أنه يأتي أيضًا كاستجابة لجمهور المتعاملين مع منظومة نافذة والرغبة فى حوكمة وتسريع الإجراءات الجمركية، من خلال الموقع الإلكترونى لنافذة، حيث تمت ميكنة طلبات التظلم بمنظومة نافذة، وتمكين المتعامل من إدراج وتقديم طلب التظلم عبر المنصة الإلكترونية لمنظومة نافذة تم إعداد هذا الدليل بهدف إيضاح الخطوات التفصيلية لكيفية المعالجة و الضوابط التى تحكم التنفيذ.

كما تم إعداد هذا الدليل بهدف إيضاح الخطوات التفصيلية لتقديم طلبات التظلم من صاحب الشأن أو من ينوب عنه على بيان جمركي ما زال ساريًا لم يتم الإنتهاء من الإجراءات الجمركية الخاصه به.

وفى هذا الإطار يمكن للمتعامل أو من ينوب عنه تقديم طلب التظلم على بند أو أكثر من بند جمركى بالشهادة الجمركية فى نفس طلب التظلم و أختيار موضوع التظلم لكل بند على حدة كما يمكن تحميل المرفقات الخاصة بطلب التظلم و التوقيع عليها إلكترونيًا و التقديم للجمرك للعرض على لجنة التظلمات.

كما يتم إخطار المتعامل أو من ينوب عنه برسالة نصية بقرار لجنة التظلمات قبول أو رفض موضوع التظلم.

كانت قد أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات جديدة بشأن آليات التظلمات وتسوية المنازعات الجمركية، وذلك بهدف تقليل لزمن الإفراج الجمركي عن البضائع بالمنافذ المختلفة، وذلك عبر منشور إجراءات رقم 21 لسنة 2022، والذي صدر خلال ديسمبر الجاري.

ونصت التعليمات الجديدة على أن يراعي عند عدم قبول صاحب الشأن لقرار لجنة التثمين الأصلية المحددة على البيان الجمركي بتقدير القيمة للأغراض الجمركية أو تحديد البند الجمركي أو منشأ البضاعة أو غيرها من الإجراءات أن يتم التواصل مع لجنة التثمين أو مع مدير المركز اللوجستي عن طريق خاصية “ فيديو كونفرانس” قبل تقديم التظلم إذا رغب صاحب الشأن وذلك حرصا على تخفيض عدد التظلمات المقدمة.

كما أنه عند تقديم التظلم من خلال نموذج التظلمات الإلكتروني المعد يتم اتباع عدد من الإجراءات.

وتشمل تلك الإجراءات تحديد رقم البيان الجمركي محل التظلم رقم 46 بشرط ألا يكون قد تم سداد الرسوم، عدا التخليص المسبق، مرفقا به المستندات اللازمة لتبرير التظلم وموقع عليه إلكترونيا مع مقدم التظلم، ومحدد به نوع التظلم وفقا للنموذج المعد على المنصة على النحو التالي ليشمل (التظلم من البند الجمركي واجب التطبيق، والقيود الاستيرادية أو العرض على الجهات الرقابية، والقيمة، والمنشأ).

كما أنه عند تقديم صاحب الشأن للتظلم على نافذة يقوم النظام آليا بتوجيه طلب التظلم الى مدير المركز اللوجستي المتواجد في نطاقه البضاعة.

فيما يقوم مدير المركز اللوجستي برئاسته أو رئاسة من يحدده بتشكيل لجنة داخلية للبت في التظلمات يوميا، على أن تتكون من مأمور تعريفة ومدير تعريفة بخلاف المدون أسمائهم على البيان الجمركي وذلك لإعادة الدراسة ووضع رأي نهائي (سواء بتأييد رأي الجمرك أو صاحب الشأن)، موضحا بالأسانيد.

كما يتم إظهار رسالة تنبيه لصاحب الشأن فور انتهاء اللجنة الداخلية من أعمالها وإصدار قرارها.

وذهبت التعليمات على أن اللجنة الداخلية المختصة بدراسة طلب التظلم واتخاذ القرار المناسب سواء بقبول التظلم وبإحالة البيان الجمركي إلكترونيا برسالة موضحة على الشاشة إلى الموظف المختص ( مثمن مستندي أو مدير تعريفة مستندي أو تعريفة مستندي أو الإعفاءات أو الاتفاقيات)، ولتصحيح الأوضاع أو اتخاذ قرار بصحة الوضع القائم دون تعديل ومن ثم إصدار قرار الجمارك وتسجيل تأشيرة كتابية بالأسانيد المبني عليها القرار.

كما أنه على مدير المركز اللوجستي مراعاة أنه قد يحتوي التظلم الواحد على أكثر من موضوع للتظلم مما يستوجب الدراسة من أكثر من إدارة عامة كلا فيما يخصه.