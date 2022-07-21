الجمارك تصدر تعليمات جديدة بهدف تقليص مكوث البضائع المهمل بالموانئ

قررت مصلحة الجمارك تعليمات جديدة بشأن الحاويات المهمل بالمنافذ الجمركية المختلفة، بهدف تقليص مدة بقاء تلك البضائع بالموانئ المصرية .

يأتي ذلك في ضوء الاجتماعات واللجان المشكلة عبر مجلس الوزراء في التصرف بحاويات المهمل والرواكد بالموانئ المصرية والساحات الجمركية.

وحسب تعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، ” التي اطلعت المال على نسخة منها ” فقد نصت على ضرورة مراعاة المنافذ الجمركية، ارفاق اصل قرار النيابة المختصة بايداع المضبوطات بمخازن الجمارك، وكذا ارفاق صورة من محضر الضبط معتمد أو صورة طبق الاصل منه.

كما نصت التعليمات على ان تحال المستندات الى ادارة الشئون القانونية للدراسة، وفي حال كفايتها يؤشر بمعرفتها الى ادارة المهمل بالتخزين واستيفاء الاجراءات والي المنافذ الجمركية ولا مانع الدخول.

كما تقوم ادارة المهمل بالاستلام وتحرير استمارة المعاينة 94 ك . م وتحرير نموذج 17 ك . م، كما يستوفي توقيع القادم بالتسليم على استمارة المعاينة، كما انه اذا كانت المضبوطات سيارات يحرر لها فحص فني بمعرفة مرور جمرك التخزين او يكتفي بمطابقة فحص المرور اذا كان مرفق بمستندات التسليم .

ونصت التعليمات على أن تحال استمارة المعاينة الى ادارة التعريفة لاستيفاء البند والسعر وجهات العرض الرقابية، كما تحال اصول استمارة المعانية ونموذج ك 17 ك . م الى ادارة القضايا بعد منحها رقم مضبوطات بالسجل المعد لذلك، كما يحتفظ بصورة من المستندات لدى ادارة المهمل التابعة.

وأكدت التعليمات على أن تلتزم ادارة الشئون القانونية بمتابعة موقف القضية واخطار ادارة المهمل بما يستجد لاتخاذ شئونها، على أن تقوم الاخيرة بعرض وجه التعامل مع المضبوطات طبقا لذلك على الادارة القانونية المختصة لاصدار القرار اللازم.

وأكدت التعليمات التي أصدرها رئيس مصلحة الجمارك على أن يحظر على ادارة المهمل التصرف في البضائع او السيارات محل القضايا الا بناء على تأشيرة من ادارة الشئون القانونية المختصة مدعوما بصورة من قرار النيابة بالتصرف ان وجد، وفي حالة التأخر في الرد أو رفض التصرف يعرض على رئيس مصلحة الجمارك لتقرير ما يلزم لذلك.

يذكر أن هناك مساعي من قبل هيئات الموانئ ومصلحة الجمارك والشركات الخازنة، للتخلص من كافة البضائع المهمل بالموانئ والمنافذ الجمركية، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بإنهاء تلك البضائع قبل نهاية ديسمبر المقبل.

وقررت مصلحة الجمارك العام الماضي تقليص المدة المقررة لبيع بضائع المهمل لتكون شهرا بدلا من أربعة، جاء ذلك وفقا لقرار رئيس المصلحة رقم 114 لسنة 2020.

والبضائع المهمل هى المتواجدة فى المخازن الجمركية أو على الأرصفة داخل الموانئ، أو الأشياء التى يتركها المسافرون فى المكاتب الجمركية وتقاعس أصحابها عن سحبها بعد إخطارهم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو عن طريق الإعلان بجهة الإدارة.