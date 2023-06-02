الجمارك تصدر تعليمات جديدة بشأن نظام التسجيل المسبق للشحنات (مستند)

أكدت الدكتورة أمل أحمد محمد عبدالله مدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات الدولية والتعاون الدولي بالإدارة المركزية للتعاون الدولي بقطاع النظم والإجراءات الجمركية بمصلحة الجمارك، صدور تعليمات جديدة بخصوص نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) .

وأوضحت عبر منشور اتفاقيات رقم 31 لسنة 2023 أنه بناءا على تعليمات رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، أنه في حالة عدم قدرة الجهة المصدرة لشهادات المنشأ التفضيلي وغير التفضيلي إثبات الرقم المرجعي ACID على شهادات المنشأ، يتم السماح بطباعة أو كتابة الرقم التعريفي ACID لصفة ووضعه على المستند واستيفاء باقي الاجراءات والقواعد المقررة في هذا الشأن.

وطالبت بضرورة اتخاذ اللازم نحو إعلان المواقع الجمركية المختصة المختلفة سواء البرية أو البحرية والتي يتم بها تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات.

وكانت قد أصدرت مصلحة الجمارك منشور 85 لسنة 2021 نص على أنه في حال ورود شهادات المنشأ متضمنة رقم الفاتورة التجارية المثبت عليها الرقم المبدئي ACID، فلا يتم الالتزام بإدراج الرقم المبدئي على شهادات المنشأ، مع ضرورة التأكد من إدراج الرقم المبدئي ACID على الفاتورة التجارية وجميع مستندات الإفراج.

وتابع المنشور : أنه في حال ورود شهادات المنشأ لا تتضمن رقم الفاتورة التجارية، وعدم قـدرة الجهة المصدرة على إثبات الرقم المبدئي على شهادة المنشأ، على أن يتم طباعة أو كتابة الرقم المبدئي ACID على ملصق ووضعه على المستند لاستكمال الإجراءات اللازمة وفقا لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات.

يذكر أن نظام تسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة على الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها.

وتم البدء في تطبيق النظام أول أكتوبر 2021 إلزاميا على كافة الواردات المصرية بالموانئ المصرية.