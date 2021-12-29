«الجمارك» تصدر تعليمات جديدة بشأن معالجة التسجيل المسبق للشحنات على شهادة المنشأ (مستند)

أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات جديدة بشأن كيفية معالجة عدم وجود الرقم التعريفي لنظام التسجيل المسبق (ACID) على شهادة المنشأ.

ونص المنشور رقم 85 لسنة 2021 الصادر عن الشحات غتوري رئس مصلحة الجمارك، ووكيل أول وزارة المالية، على أنه يأتي في إطار متابعة تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI بالموانئ البحرية، إضافة إلى ورود العديد من الاستفسارات بشأن آلية إدراج رقم القيـد المبـدئى ACID على شهادات المنشأ المقدمة ضمن مستندات الإفراج عن الشحنات.

وذهب المنشور الجديد إلى أنه في حال ورود شهادات المنشأ متضمنة رقم الفاتورة التجارية المثبت عليها الرقم المبدئي ACID، فلا يتم الالتزام بإدراج الرقم المبدئي على شهادات المنشأ، مع ضرورة التأكد من إدراج الرقم المبدئي ACID على الفاتورة التجارية وجميع مستندات الإفراج.

كما أنه في حال ورود شهادات المنشأ لا تتضمن رقم الفاتورة التجارية، وعدم قـدرة الجهة المصدرة على إثبات الرقم المبدئي على شهادة المنشأ، على أن يتم طباعة أو كتابة الرقم المبدئي ACID على ملصق ووضعه على المستند لاستكمال الإجراءات اللازمة وفقا لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات.

يذكر أن نظام تسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة على الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها.