اقتصاد وأسواق

«الجمارك» تصدر تعليمات جديدة بشأن معالجة التسجيل المسبق للشحنات على شهادة المنشأ (مستند)

عبر منشور جمركي رقم 85 لسنة 2021
السيد فؤاد 1:13 م, الأربعاء, 29 ديسمبر 21 1:13 م, الأربعاء, 29 ديسمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات جديدة بشأن كيفية معالجة عدم وجود الرقم التعريفي لنظام التسجيل المسبق (ACID) على شهادة المنشأ.

ونص المنشور رقم 85 لسنة 2021 الصادر عن الشحات غتوري رئس مصلحة الجمارك، ووكيل أول وزارة المالية، على أنه يأتي في إطار متابعة تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI بالموانئ البحرية، إضافة إلى ورود العديد من الاستفسارات بشأن آلية إدراج رقم القيـد المبـدئى ACID على شهادات المنشأ المقدمة ضمن مستندات الإفراج عن الشحنات.

اقرأ أيضا  حنورة: 8 مشروعات لتوليد الكهرباء من المخلفات و4 محطات تحلية بالشراكة مع القطاع الخاص

وذهب المنشور الجديد إلى أنه في حال ورود شهادات المنشأ متضمنة رقم الفاتورة التجارية المثبت عليها الرقم المبدئي ACID، فلا يتم الالتزام بإدراج الرقم المبدئي على شهادات المنشأ، مع ضرورة التأكد من إدراج الرقم المبدئي ACID على الفاتورة التجارية وجميع مستندات الإفراج.

كما أنه في حال ورود شهادات المنشأ لا تتضمن رقم الفاتورة التجارية، وعدم قـدرة الجهة المصدرة على إثبات الرقم المبدئي على شهادة المنشأ، على أن يتم طباعة أو كتابة الرقم المبدئي ACID على ملصق ووضعه على المستند لاستكمال الإجراءات اللازمة وفقا لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات.

اقرأ أيضا  «الزراعة» تنظم دورة تدريبية عن الاستخدام الآمن والفعال لمبيدات الحشائش بقنا

يذكر أن نظام تسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة على الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها.

اقرأ أيضا  أسعار الدواجن اليوم 27-12-2021 فى مصر

وتم البدء في تطبيق النظام أول أكتوبر الماضي إلزاميا على كافة الواردات المصرية بالموانئ المصرية، وتخطط وزارة المالية لتطبيقه خلال الفترة القليلة المقبلة على الشحنات الواردة عبر الشحن الجوي.

منشور مصلحة الجمارك رقم 85 لسنة 2021
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم السيد فؤاد

ملف الكاتب السيد فؤاد

اقرأ أيضاً

طلب إحاطة في البرلمان حول انسحاب 3 شركات تبغ دولية من مزايدة رخصة السجائر الجديدة

ياسمين فواز 1:01 م, الأربعاء, 29 ديسمبر 21

الصين تشترط تسجيل 14 سلعة بـ«سلامة الغذاء» لاستيرادها من مصر (مستند)

السيد فؤاد 12:21 م, الأربعاء, 29 ديسمبر 21

تعرف على أكبر 10 دول مستوردة للبرتقال المصري (جراف)

سمر السيد 12:16 م, الأربعاء, 29 ديسمبر 21

برلماني يقترح تشكيل لجنة من 5 وزراء لمواجهة أزمة التضخم

ياسمين فواز 12:10 م, الأربعاء, 29 ديسمبر 21

تموين الغربية : تشغيل 40 منفذ جمعيتي في 2021

محمد مجدي 11:33 ص, الأربعاء, 29 ديسمبر 21

ارتفاع الفلفل.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 29-12-2021

الصاوي أحمد 10:51 ص, الأربعاء, 29 ديسمبر 21