الجمارك تصدر تعليمات جديدة بشأن سحب العينات للبضائع الكيماوية (مستند)

أصدرت مصلحة الجمارك منشورا جديدا بشأن سحب العينات والمعاينة للبضائع في ظل ما تمر به المنافذ الجمركية من ازدحام غير مسبوق لإنهاء إجراءات الإفراج عن البضائع خلال الأيام الأخيرة بالتزامن مع تداعيات ظهور فيروس كورونا في البلاد.

وجاءت تلك التعليمات حسب مصادر بمصلحة الجمارك للحد من زيادة الطوابير والإنتظارات وزيادة التجمعات أثناء المعاينة والكشف عن البضائع، خاصة البضائع ذات الدرجة عالية الخطورة وهي البضائع الكيماوية.

وفي هذا الصدد أشار المنشور الذي أصدرته الادارة المركزية للحركة ونقاط الفحص، بأنه بخصوص عملية سحب عينات الكيماويات طبقا للمنشورين ” 26 ، و41 ، فإنه يتم السحب بحضور مندوب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومندوب صاحب الشأن ” المستخلص ” وتوقيع عضو الجمارك والهيئة ومندوب صاحب الشأن على العينة المسحوبة على أن يتم ارسال العينة الى اي معمل من المعامل المعتمدة (مصلحة الكيمياء – الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات – الهيئة المصرية للمواصفات والجودة – الادارة العامة لتحقيق الادلة الجنائية – إدارة الحرب الكيميائية) .

ونص المنشور على أنه عند قيد البيان الجمركي بمنطقة الفحص والمعاينة والتأكد من الصنف الوارد طبقا للمستندات كمياويات يتم التأشير على غلاق البيان الجمركي ” ويعرض على الواردات لتحديد عضو سحب العينة”.

كما نص المنشور على أنه بخصوص عملية الفحص المشترك بين الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وسلامة الغذاء فيتم تسجيل البيانات المطلوب فحصها في كشوف معدة لذلك وارسالها الى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات في نهاية اليوم لتجهيزها للفحص في اليوم التالي على أن يتم فحص البيانات ذات البند الواحد والبنود التي ليس عليها خلاف في نفس يوم تسجيل البيان الجمركي بمنطقة الفحص والمعاينة.

وأشار المنشور الى أن تلك التعليمات الجديدة جائت بعد اجتماع بين مصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والوادات وهيئة سلامة الغذاء والشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات ” MTS ” بمكتب رئيس قطاع النظم والإجراءات.

كانت مصلحة الجمارك المصرية، قررت خلال ديسمبر سحب العينات الخاصة بالمواد الكيماوية بالمنافذ الجمركية المختلفة بمعرفة لجنة مشتركة مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ” التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية”.

ونص المنشور الجمركي رقم 40 لسنة 2019، على أن تكون تلك اللجنة مسئولة بشكل كاملة بسحب العينات، بالإضافة إلى أن مندوب التوصيل المختص من مصلحة الجمارك يكون مسئول عن عدم تبديل العينة للمعمل المختص، خاصة معامل مصلحة الكيمياء وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

كما نص المنشور على أن يتم ايفاد مندوب يوميا من الجمرك المختص لإستلام نتائج التحليل لتلك العينات للسير في إجراءاتها من قبل الجمرك المختص، وذلك إلحاقا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن منذ عام 2015.