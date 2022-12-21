الجمارك تصدر تعليمات جديدة بشأن رسائل الأعلاف الواردة في الموانئ المصرية (مستند)

أصدرت مصلحة الجمارك منشور اجراءات بخصوص استيراد الاعلاف بالموانئ المصرية، وذلك تخفيفا عن هذا النشاط خلال الفترة المقبلة، بهدف توحيد الاجراءات الجمركية التي يجب اتباعها بالمواقع الجمركية المختصة.

ونص منشور اجراءات رقم 22 لسنة 2022 على أن يلغي البند ثانيا من منشور الاجراءات رقم 36 لسنة 2020، والصادر في شأن تنظيم اجراءات تحصيل رسم الصادر من عدمه عند تصدير رسائل الاعلاف والتي يشترط بها نسب تركيز محددة وموضحة شهادة التحليل .

ويأتي القرار بناءا على كتاب الادارة المركزية للتعريفة والمنشأ رقم 838 لستى 2022 والمنتهي الى توجيه بتعديل منشور الاجراءات التذكيري رقم 36 لسنة 2020 وفقا لصحيح الشروط والمواصفات الفنية الخاصة بهذه الاصناف والواردة بالشروحات التفسيرية لبنود الفصل 23 أو الغاؤه بما يتوافق مع منشور تعريفات رقم 64 لسنة 2021 .

وكان ينص المنشور رقم 36 لسنة 2020 في البند ثانيا على ” بعد ورود نتيجة التحليل يقوم جمرك الصادر المختص في ضؤ نتيجة التحليل بتحديد البند الجمركي الخاضع له الصنف المصدر ” الاعلاف ” طبقا لما يلي:

اذا كان صنف الاعلاف المصدر يخضع للبند 23/9 فلا تخضع لرسم الصادر، أما اذا كانت مكونات الصنف من مواد نباتية أكثر من 50% مثل مجروش الذرة أو الصويا فانها تخضع للبند الجمركي 23/8 ويحصل عنها رسم الصادر المقرر قانونا.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أصدر مؤخرا تقريرا أشار خلاله إلى كميات مستلزمات الأعلاف المفرج عنها بالموانئ المصرية، خلال الفترة من 16 أكتوبر وحتى أول ديسمبر الجاري.

ووفقا للتقرير بلغ إجمالي كميات الذرة وفول الصويا وإضافات الأعلاف، والتي تم الإفراج عنها فى الموانئ المصرية، حتى الآن حوالي 960 ألف طن، وذلك بقيمة إجمالية بلغت حوالي 483 مليون دولار.

فيما شملت تلك الشحنات المفرج عنها حوالي 634 ألف طن من الذرة، و317 ألف طن من فول الصويا وإضافات الأعلاف.

وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان ذلك يأتي في إطار متابعة نتائج الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن الثروة الداجنة، حيث تستهدف هذه الإفراجات توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا، باعتبارها المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضا حيوانات المزرعة، لافتا إلى أن هناك متابعة مستمرة وتنسيقا كاملا مع البنك المركزي واتحاد الدواجن للإفراج الدوري عن الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.

منشور اجراءات رقم 22 لسنة 2022