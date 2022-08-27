«الجمارك» تصدر تعليمات جديدة بشأن تصدير البضائع المستوردة بالمنافذ والمفرج عنها برسم الوارد النهائي

أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات جديدة بشأن تصدير البضائع الأجنبية بالمنافذ الجمركية المختلفة، والتي سبق استيرادها والإفراج عنها برسم الوارد النهائي.

ونص منشور إجراءات رقم 13 لسنة 2022 ، أصدرته الدكتورة نجوى شحاتة رئيس الإدارة المركزية للإجراءات والسياسات الجمركية، بمصلحة الجمارك، على أنه في حالة تصدير بضائع أجنبية سبق استيرادها والإفراج عنها برسم الوارد النهائي ولم يتم طلب استرداد الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عنها فيتم تصديرها بموجب النموذج الموحد الـ( SAD ) والمعروف بنظام الصادر النهائي.

وأكدت رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية، أن تلك التعليمات تأتي بهدف توحيد جميع الإجراءات الخاصة بالصادر المتبعة في جميع المواقع التنفيذية المختلفة بمصلحة الجمارك فيما يخص السلع الأجنبية السابق استيرادها لتوفير بيانات إحصائية دقيقة.

وأشارت أنه تم تقديم مذكرة من قبل مدير عام المكتب الفني لمكتب رئيس مصلحة الجمارك في أول أغسطس الماضي، بالإضافة إلى طلب رئيس وحدة دعم المصدرين والمنتجين خلال مايو الماضي، حيث وافق على تلك الإجراءات الشحات غتوري رئيس المصلحة ووكيل أول وزارة المالية.

وقررت وزارة المالية انشاء وحدة تحت مسمى ” وحدة دعم المصدرين والمنتجين ” بمصلحة الجمارك تخضع لإشراف رئيس مصلحة الجمارك مباشرة.

وتختص ببحث ودراسة الشكاوى المقدمة بخصوص المعوقات التي تواجه الصادرات المصرية بالمواقع والمنافذ الجمركية، والتواصل الجاد والفعال مع المصدرين والمنتجين وحل مشاكلهم وتقديم أوجه الدعم والمساعدة من خلال تيسير الإجراءات وحل المشاكل الجمركية وتذليل المعوقات التي قد تواجه قطاع التصدير في مصر .

كما تختص الوحدة بالتنسيق مع وحدة دعم المستثمرين التابعة لوزارة المالية توحيدا للجهود الرامية الى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار بما يسهم في تحسين ترتيب مصر في تقارير ممارسة الأعمال الدولية وارتفاع تنافسية المصري دوليا.

وتشمل الوحدة أيضا المتابعة الدورية لإجراءات التغلب على المعوقات والمشاكل التي تواجه المصدرين والتأكد من إزالتها واقتراح الأليات المناسبة لمنع تكرارها مستقبلا، والتنسيق مع الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بمجال التصدير بما يحقق اهداف الوحدة.

كما تختص الوحدة بتأدية ما يسند إليها من أعمال أخرى، على أن تشكل الوحدة المنصوص عليها برئاسة الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة.

ويكون في عضوية الوحدة كل من عمر أبو النور مدير إدارة البيانات بالمكتب الفني لرئيس المصلحة، وسمر محمود مدير إدارة البيانات بمكتب رئيس شئون المصلحة، وسماح عبدالعزيز مدير إدارة الشئون المالية بمكتب رئيس المصلحة.

كما تضم اللجنة كلا من على ابراهيم بجمارك دمياط، وأحمد الشهاوي بجمارك الصادرات الجوية، وياسر عبداللطيف بجمارك الدخيلة، وفؤاد عبدالرازق بجمارك الإسكندرية، علاوة على محمد محمود بجمارك القاهرة.

على أن يتولى رئيس الوحدة توزيع مهام واختصاصات الوحدة على أعضائها وله الاستعانة بمن يراه مناسبا لسرعة إنجاز المهام.