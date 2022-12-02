«الجمارك» تصدر تعليمات جديدة بشأن تسوية المنازعات وتقليل زمن الإفراج

أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات جديدة بشأن آليات التظلمات وتسوية المنازعات الجمركية، وذلك بهدف تقليل لزمن الإفراج الجمركي عن البضائع بالمنافذ المختلفة، وذلك عبر منشور إجراءات رقم 21 لسنة 2022.

ونصت التعليمات الجديدة على أن يراعي عند عدم قبول صاحب الشأن لقرار لجنة التثمين الأصلية المحددة على البيان الجمركي بتقدير القيمة للأغراض الجمركية أو تحديد البند الجمركي أو منشأ البضاعة أو غيرها من الإجراءات أن يتم التواصل مع لجنة التثمين أو مع مدير المركز اللوجستي عن طريق خاصية “فيديو كونفرانس” قبل تقديم التظلم إذا رغب صاحب الشأن وذلك حرصا على تخفيض عدد التظلمات المقدمة.

كما أنه عند تقديم التظلم من خلال نموذج التظلمات الإلكتروني المعد على منصة نافذة يتم اتباع عدد من الإجراءات.

وتشمل تلك الإجراءات تحديد رقم البيان الجمركي محل التظلم رقم 46 بشرط ألا يكون قد تم سداد الرسوم، عدا التخليص المسبق، مرفقا به المستندات اللازمة لتبرير التظلم وموقع عليه إلكترونيا مع مقدم التظلم، ومحدد به نوع التظلم وفقا للنموذج المعد على المنصة على النحو التالي ليشمل (التظلم من البند الجمركي واجب التطبيق، والقيود الاستيرادية أو العرض على الجهات الرقابية، والقيمة، والمنشأ).

كما أنه عند تقديم صاحب الشأن للتظلم على نافذة يقوم النظام آليا بتوجيه طلب التظلم الى مدير المركز اللوجستي المتواجد في نطاقه البضاعة.

فيما يقوم مدير المركز اللوجستي برئاسته أو رئاسة من يحدده بتشكيل لجنة داخلية للبت في التظلمات يوميا، على أن تتكون من مأمور تعريفة ومدير تعريفة بخلاف المدون أسمائهم على البيان الجمركي وذلك لإعادة الدراسة ووضع رأي نهائي (سواء بتأييد رأي الجمرك أو صاحب الشأن)، موضحا بالأسانيد.

كما يتم إظهار رسالة تنبيه لصاحب الشأن فور انتهاء اللجنة الداخلية من أعمالها وإصدار قرارها.

وذهبت التعليمات على أن اللجنة الداخلية المختصة بدراسة طلب التظلم واتخاذ القرار المناسب سواء بقبول التظلم وبإحالة البيان الجمركي إلكترونيا برسالة موضحة على الشاشة إلى الموظف المختص ( مثمن مستندي أو مدير تعريفة مستندي أو تعريفة مستندي أو الإعفاءات أو الاتفاقيات)، ولتصحيح الأوضاع أو اتخاذ قرار بصحة الوضع القائم دون تعديل ومن ثم إصدار قرار الجمارك وتسجيل تأشيرة كتابية بالأسانيد المبني عليها القرار.

كما أنه على مدير المركز اللوجستي مراعاة أنه قد يحتوي التظلم الواحد على أكثر من موضوع للتظلم مما يستوجب الدراسة من أكثر من إدارة عامة كلا فيما يخصه.

وفي حالة الحاجة إلى مناظرة عينة، من الصنف محل التظلم يتم ذلك من خلال إعطاء كود للعينة على نافذة ويتم إعطاء أمر للجنة الكشف والمعاينة بتحميل صورة أو فيديو يتضمن شكل العينة ومواصفاتها النافية للجهالة أو سحب عينة قانونية بمعرفة الجمرك المختص كما يتراءى للجنة بحث التظلم ويكون في كلا الحالتين في وجود صاحب الشأن أو من ينوبه.

كما أنه على اللجنة الداخلية المشكلة سرعة الرد على تظلمات المتعاملين المقدمة عبر المنظومة نافذة خلال 48 ساعة من تاريخ تقديم التظلم، إصدار نتيجة التظلم سواء بتأييد رأي الجمرك أو رأي صاحب الشأن أو رأي مخالف لكل منهما وتوضيح ذلك بالتأشير على التظلم، ورفع حيثيات الرأي النهائي على البيان الجمركي وفي حالة التأخر في الرد عن هذا الموعد يحال المتسبب إلى التحقيق فورا.

كما يقوم النظام آليا بإرسال رسالة sms لصاحب الشأن فور الانتهاء بحد أقصى 72 ساعة من وقت تلقي التظلم موضح بها رقم التظلم ورقم البيان الجمركي ونتيجة فحص التظلم.

وفي حالة رغبة صاحب الشأن في الاستمرار في موضوع التظلم يقوم بالدخول على منصة نافذة واستعراض التظلم زاختيار ( الرغبة في استمرار التظلم ) ورفع أي مستندات مؤيدة لاستمرار التظلم ان وجدت.

كما يتم توجيه التظلم إلكترونيا إلى إدارة تنسيق ودعم العمليات بالمنطقة الجمركية الواقع بها مكان التخزين للدراسة على أن يكون مرفقا تأشيرة اللجنة الداخلية بالأسانيد المبني عليها القرار المتخذ، على أن تتم الدراسة والانتهاء من القرار خلال 72 من تاريخ استلام التظلم، ويتم إخطار المتعامل برسالة sms بنتيجة قرار إدارة تنسيق ودعم العمليات.

وفي حالة استمرار صاحب الشأن في التظلم يسجل رغبته في استمرار التظلم يسجل رغبته في استمرار التظلم على منصة نافذة مع رفع أي مستندات أو أسانيد أن وجد، يقوم النظام الكترونيا بتوجيه التظلم آليا الى الادارة المركزية المختصة لابداء الرأي النهائي.

كما يجوز لصاحب الشأن في أي مرحلة من مراحل الإفراج أثناء التظلم برفع طلبه على نافذة لسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والبريوم بصفة أمانة سواء لتطبيق البند أو القيمة أو المنشأ مع سحب عينة قانونية محرزة تمثل الرسالة أو تقديم كتالوج للشركة المنتجة للصنف الواد في وجود صاحب الشأن أو من ينوبه وتوقيعه على العينة، وذلك بعد قبول مدير المراكز طلبه لحين الانتهاء من إجراءات بحث التظلم ويجوز لمدير المراكز التأشير بسحب العينة عند الصرف.

كما أنه على الإدارة المركزية للتفتيش العام والادارات العامة التابعة لها بالمناطق الجمركية بأن تقوم بالمتابعة الدورية على المنصة للتأكد من حسن سير انهاء التظلمات والنزاعات.

وللجمرك الحق خلال خطوات الدراسة الفنية اعادة معاينة البضاعة أو طلب استيفاء مستندات اضافية من صاحب الشأن اذا تطلب الأمر ذلك ويتم منح صلاحية النزول للحاوية أو الطرد لإعادة المعاينة، على ان تتم المعاينة خلال 48 ساعة من تاريح التظلم .

وفي حال التظلم من القيمة تلتزم لجنة التثمين الأصلية ولجان بحث التظلم بتطبيق احكام اتفاقية القيمة لمنظمة التجارة العالمية والمواد ذات الصلة بالقانون الجمركي ولائحته التنفيذية والاسترشاد بالمعلومات السعرية المتاحة وفي كل الأحوال اذا كان التعديل سواء للبند أو للقيمة أو المنشأ يتم طبقا لمستند معين يتم ارفاقة ضمن أسانيد اتخاذ القرار.

كما يقوم مدير المركز اللوجستي أو من ينوبه بالمراجعة اليوم للشاشة الخاصة بالتظلمات على منصة نافذة للتنبيه على اللجنة الداخلية بالمركز بالرد أو بالتأشير على التظلمات محل الدراسة المطلوب الرد عليها.