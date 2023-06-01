الجمارك تصدر تعليمات جديدة بشأن النقل الدوري لموظفي المصلحة (مستند)

أصدرت مصلحة الجمارك منشور تعليمات رقم 22 لسنة 2023 والذي صدر عن الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، ووكيل أول وزارة المالية، والخاص بنقل موظفي المنافذ الجمركية المختلفة.

وأوضح رئيس مصلحة الجمارك عبر المنشور الجمركي، يختص بالتحريك الدوري للعاملين بالمواقع والإدارات الجمركية المختلفة حرصا على إكتساب كافة العاملين بالمصلحة المزيد من المهارات التي يتطلبها العمل الجمركي .

وشدد رئيس مصلحة الجمارك ، على ضرورة الالتزام بما جاء بالمنشور رقم 15 لسنة 2018 بشأن تحريك العاملين بالمواقع والمنافذ الجمركية، وذلك في اطار المتابعة الدورية لأداء عمل المنافذ الجمركية.

وأوضح رئيس مصلحة الجمارك على أن يتم تدوير العاملين بالمصلحة وبصفه خاصة تدوير العاملين بالادرات العامة للمناطق الحرة بين العامة والخاصة كل سنه على الاكثر أو كلما اقتضى الأمر ذلك أيهما أقرب.

وكان قد نص المنشور رقم 15 لسنة 2018 على الغاء منشور تعليمات رئيس مصلحة الجمارك رقم 7 لسنة 2018 الصادر في مايو من نفس العام، بشأن ضوابط قرارات النقل الدوري للعاملين داخل المصلحة.

كما نص على أن يتم اعداد خطة سنوية على مستوى الادارات المركزية للنقل الدوري للعاملين على ان تعرض على الادارة المركزية للموارد البشرية يوضح بها الاعداد المتعين نقلها دوريا وفقا لحاجة وطبيعة العمل.

وكان ينص المنشور رقم 7 لسنة 2018 بالالتزام بعددا من الضوابط عند اجراء النقل الدوري للعاملين داخلها، والتي تشمل اعداد خطة سنوية ( على مستوى الادارة المركزية) للنقل الدوري للعاملين بها، تعرض قطاع الموارد البشرية وبناء القدرات خلال شهر يناير من كل عام، يوضح بها الاعداد المتعين نقلها دوريا داخل الوحدة لاعتمادها، كما لا يزيد عدد مرات النقل الدوري للعاملين في نطاق الادارة المركزية عن مرتين في العام الواحد، وخلال شهري فبراير ويونيه فقط.

كما يتم مراعاة ملائخة الوظائف التي يتم النقل اليها لشاغليها وان كان ذلك لا يمنع من توجيه بعض نوعيات العمالة من وظيفة الى اخرى وفقا لنتائج التقييم والتدريب، كما تضمنت الضوابط ألا يترتب على النقل الدوري الاخلال بالعمل داخل الوحدةن ومراعاة الظروف الصحية والاقامة عند النقل الدوري للعاملين خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة والسيدات.