الجمارك تصدر تعليمات جديدة بشأن الأمتعة الشخصية الواردة للاستعمال الشخصي

أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات جديدة بشأن الأمتعة الشخصية الواردة للإستعمال الشخصي سواء صحبة راكب أو مشحونة على وسيلة نقل مختلفة.

ونصت التعليمات الجديدة التي أصدرتها الدكتورة نجوى شحاته رئيس الادارة المركزية للسياسات والاجراءات الجمركية بمصلحة الجمارك، ” اطلعت عليها المال ” على أنه بالنسبة للأمتعة الواردة للاستعمال الشخصي سواء صحبة راكب أو مشحونة، فيراعي أن تكون واردة باسم شخص طبيعي وليس اعتباري، وأن تكون من الأصناف التي تحقق منفعة للشخص الطبيعي أو لعائلته من حيث نوعيتها وكميتها بما يتناسب مع الاستعمال الشخصي، وألا ترد بكميات تحمل صفة الاتجار.

كما نصت التعليمات الجديدة على أنه بالنسبة للأشخاص الأجانب يجب أن تكون الأصناف الواردة متناسبة مع فترة إقامته داخل جمهورية مصر العربية، وكذلك مع عدد أفراد عائلته الموجودة معه داخل البلاد، وبالنسبة للأجهزة يشترط أن تكون من الأنواع ذات الاستعمال المنزلي أو الاستعمال الشخصي، وبالنسبة للأثاث المنزلي يتعين تقديم عقد المسكن الشخصي الخاص به على أن تتناسب الأصناف الواردة مع هذا المسكن.

وفيما يخص مستلزمات التشطيب والدهانات يتعين تقديم رخصة من الجهة المختصة ( رخصة بناء، رخصة تشطيبات خارجية، رخصة ترميم وتدعيم )، وبالنسبة لقطع غيار السيارات يجب تقديم رخصة سيارة سارية باسم الشخص وأن تكون صادرة من احد إدارات المرور داخل جمهورية مصر العربية على أن تتوافق هذه الأصناف مع نوع وموديل السيارة المقدم عنها الرخصة.

وبالنسبة للأصناف واجبة العرض على جهات العرض الرقابية يتم عرضها مع توضيح أن الوارد للاستخدام الشخصي وفقا للتعليمات المعمول بها في هذا الشأن، بالاضافة إلى تحديد صفة الاستعمال الشخصي معقود للمجمع التنفيذي المختص بالاسترشاد بمعيار المكانة الاجتماعية ومرات التردد على المنفذ الجمركي.

وذهبت التعليمات الجديدة على أنه في حالة التشكك أن الوارد لا يتماشى مع الاستعمال الشخصي فانه يتم تشكيل لجنة برئاسة مدير عام الوارد، وبعضوية كل من عضو من المجمع التنفيذي، وعضو يختاره مدير عام الوارد، وعضو من إدارة السياسات والاجراءات بالإدارة العامة للتنسيق ودعم العمليات بالمنطقة الجمركية المختصة.