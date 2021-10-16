الجمارك تصدر تعليمات جديدة بخصوص التوكيل الرسمي المعتمد في إنهاء الإجراءات (مستند)

أصدرت الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، ووكيل أول وزارة المالية، منشور رقم 66 لسنة 2021 والذى ينص على أن التوكيل الرسمي يعد مقبولا لدى المصلحة ” التوكيل المعتمد من الوزير المختص أو رؤساء المصالح الحكومية والهيئات العامة والشركات القابضة الممهور بخاتم شعار الجمهورية” و الصادر للمخلصين الجمركيين في إتخاذ إجراءات التخليص الجمركي على بضائع تلك الجهات.

وتقبل التوكيلات الصادرة عن السفارات أو القنصليات العاملة في جمهورية مصر العربية بشرط اعتماد وزارة الخارجية المصرية لخاتم السفارة أو القنصلية في شأن توكيل المخلصين الجمركيين عن تلك الجهات في اتخاذ إجراءات التخليص الجمركي على الشحنات الخاصة بهم .

كما نص المنشور على أنه فيما عدا حالات طلب الإفراج عن الطرود أو الإرساليات البريدية تحت أي من النظم الجمركية الخاصة أو الإعفاءات أو تلك التي تمثل كميات تجارية أو تزيد على القيمة المحددة بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير ، لا يشترط تقديم توكيل رسمي للنماذج البريدية التي تخص أمتعة شخصية ويتم اللجوء إلى تحرير نماذج جمركية لها بدلا من النماذج البريدية بناء على طلب الجهة الرقابية المختصة بغرض استيفاء جهات العرض.

وصدر المنشور بناء على الطلبات المقدمة من بعض السفارات والقنصليات والجهات الحكومية بشأن التفويضات الصادرة من تلك الجهات والممهورة بخاتم شعار الجمهورية في تفويض بعض الشركات العاملة في مجال التخليص الجمركي لانهاء الاجراءات الجمركية على وارداتها.

كما تقدمت شركة دي اتش الـ ( DHL ) اكسبريس بإيضاح أن الشركة تقدم الخدمة للجهات والأشخاص بنظام التسليم من الباب إلى الباب بموجب التفويض الصادر من أصحاب الشأن للشركة في إنهاء كافة الاجراءات التي تمر بها الشحنة من البلد المصدر وصولا لأصحاب الشأن والمنصوص عليه بجميع بوالص الشحن الخاصة بالشركة.