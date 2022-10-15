الجمارك تصدر تعليمات بشأن رفع المستندات الخاصة بالشحنات

أصدر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، وكيل أول وزارة المالية، تعليمات بشأن رفع المستندات الخاصة بالشحنات من قبل المتعاملين خلال عملية الاستيراد.

وحسب التعليمات الجديدة، أكد ” غتوري ” في خطابه للمهندس جمال قطب مدير عام الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية، بسرعة اتخاذ اللازم نحو السماح للمتعاملين برفع مستندات الافراج لانهاء الاجراءات المتعلقة بالبيانات الجمركية، وذلك لحين موافاتكم بقائمة المستندات التي لا يتم السماح برفعها الا بناء على طلب الجمرك.

وأشار ” غتوري ” إلى أن تلك التعليمات تأتي في اطار متابعة العمل بالمراكز اللوجستية التي تعمل بنظام النافذة الواحدة، كما أنها تأتي في ضؤ تعليمات رئيس المصلحة رقم 21 لسنة 2022 المتضمن عدم قيام صاحب الشأن برفع أي مستند أو مرفق على منصة نافذة بعد القيد بدفتر 46 ك . م الا بناء على طلب الجمرك المختص.

ولفت إلى أنها تأتي الحاقا بكتاب رئيس المصلحة رقم 2251 عموم في 10 أكتوبر الجاري بشأن السماح للمتعاملين بنظام التخليص المسبق بالمرحلة الثانية برفع مستندات الافراج لاستكمال انهاء الاجراءات على البيانات الجمركية.

وأشار رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن تلك التعليمات تأتي نظرا لما تلاحظ بتوقف اجراءات الشهادات الجمركية بالمراكز اللوجستية لعدم اتاخة رفع المستندات الخاصة بالافراج مثل نموذج 4 وغيره.

وكان قد نص منشور الاجراءات رقم 21 لسنة 2022 على مديري المراكز اللوجستية متابعة توزيع البيانات الجمركية على المثمن المستندي يوميا واعادة توزيعها في حال عدم تواجده أو تغيير الوردية على المثمن المتواجدين بالمركز لسرعة انهاء الاجراءات، كما أنه على السادة مديري ادارة الفحص والمعاينة الالتزام بذات التعليمات للكشاف ومثمن البضائع.

كما أنه على صاحب الشأن أو وكيله عدم رفع اي مستند أو مرفق على منصة نافذة أثناء السير في الاجراءات بعد القيد بدفترة 46 ك . م الا بناءا على طلب الجمرك، وينبه على المتعاملين بعدم رفع اي مستند أو تقديم مرفق غير مطلوب وفي حالة المخالفة يتخذ اللازم قانونا.