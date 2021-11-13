الجمارك تصدر تعليمات بشأن تطبيق ضوابط صرف سيارات ذوي الإعاقة (مستند)

بعد أن تلاحظ عدم تطبيقها في بعض المنافذ الجمركية

أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات للمنافذ المختلفة بتطبيق الضوابط الخاصة بصرف سيارات لذوي الإعاقة.

وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك منشور تعليمات رقم 27 لسنة 2021 برئاسة الشحات غتوري، ضرورة عدم الإفراج عن سيارة لذوي الإعاقة كامل الأهلية إلا بحضوره شخصيا والتوقيع بما يفيد ذلك.

كما نصت التعليمات الجديدة، على عدم الإفراج عن سيارة لذوي الاعاقة من القصر أو فاقدي الأهلية إلا بحضور الولي أو الوصي أو القيم شخصيا والتوقيع بما يفيد ذلك والاقرار بأن المستفيد مازال على قيد الحياه، على أن يوضح ذلك بإخطار المرور.

تأتي تلك التعليمات وفقا للمنشور الجديد، نظرا لما تلاحظ في الآونة الأخيرة من قبام بعض المواقع الجمركية بالافراج عن سيارات لذوي الإعاقة كامل الأهلية أو قصر أو فاقدي الأهلية دون الالتزام بأحكام وقواعد القانون المقررة في هذا الشأن.

وأصدرت الحكومة مؤخرا شروط امتلاك سيارة معاقين معفاة من الجمارك 2021، أو سيارات المعاقين، حيث تعد من أكثر الامتيازات التى يحصل عليها ذوي الإعاقة فى مصر، ضمن مميزات قانون ذوي الإعاقة الجديد.

وتُقدم الدولة مؤخراً كافة سبل الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث سنت لهم قوانين جديدة، لدمجهم مع المجتمع وتعزيز شعورهم بأنهم أشخاص مشاركين في تنمية المجتمع مثلهم مثل غيرهم من المواطنين، فى الحصول على سيارة معاقين مجهزة طبيًا، والحصول على شقق بأسعار مناسبة.

وقامت المجالس الطبية المتخصصة، بتدشين موقع الكترونى جديد لتقديم طلبات حصول ذوى الإعاقة على سيارة معاقين، أو سيارة معفاة من الجمارك.

وتنص شروط الحصول على سيارة معاقين معفاة من الجمارك 2021، الحالات التي تستحق الحصول على سيارة مجهزة معفاة من الجمارك، ألا يقل سن المتقدم عن 18 سنة، وأن يكون الشخص المتقدم حاملاً للجنسية المصرية، وألا تزيد السعة اللترية للسيارة عن 1600 cc ، ويجب أن تكون السيارة مسجلة باسم الشخص صاحب الإعاقة.

كما يتم إلزام مطابقة التجهيزات الخاصة بالسيارات وفقا للقانون الصادر من القومسيون الطبي، ويمنع أي تصرف بالسيارة بأي صورة من الصور قبل مرور خمس سنوات، على تاريخ حصولها على إعفاء الجمارك الذي يسمح ببيعها، واجتياز الكشف الطبي لمعرفة قدرته على قيادة سيارة معاقين لذوى الاحتياجات الخاصة، والذي يتم عن طريق الكومسيون الطبي.

كما يتم الحصول على تقرير مفصل من المجلس الأعلى، مذكوراً فيه نسبة الإعاقة، ونوع الإصابة ومكانها وتحديد نسبة احتياج المعاق لسيارة المعاقين، ونوع التجهيزات التي يجب أن تتواجد في السيارة وفقاً لحالة المعاق الصحية.

وكذا الحصول على تقرير اجتماعي من قطاع الشؤون الاجتماعية، لدراسة الوضع المالي للشخص ذوي الإعاقة، ومدى قدرته على الإنفاق على مستلزمات سيارات المعاقين.