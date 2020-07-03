الجمارك تصدر تعليمات بشأن الإقرار الجمركي الموحد للبضائع المصدرة (مستند)

أصدرت مصلحة الجمارك قرارا جديدا بشأن معوقات العمل الجمركي والخاصة بالإقرار الجمركي الموحد للبضائع المصدرة وتأمين الإقرار بنفس منهجية تأمين الإفراج النهائي، وكذا بهدف توحيد الإجراءات الجمركية للرسائل المصدرة بجمارك الصادر المختلفة.

ونصت التعليمات الجديدة التي جاءت بموجب منشور إجراءات رقم 21 بأنه يتم إدراج البيانات البيانات الخاصة بالرسائل المصدرة على الحاسب الآلي بمعرفة صاحب الشأن أو من ينوب عنه باحد طرق الربط الإلكتروني بالنظام الآلي بمصلحة الجمارك والحصول على رقم مبدئي، على أن يتقدم بعدة مستندات بشباك الاستقبال بجمرك الصادر.

وتضم تلك المستندات فاتورة تجارية تفصيلية، وموافقة الجهة الرقابية المختصة للسلع الخاضعة لها وإذن في حال توافره ويتم تسليمه إلكترونيا، على أن يقوم رئيس المرحلة الأولى ” مدير التعريفة ” بجمرك الصادر بباقي الإجراءات.

كما تضمن المنشور إجراءات الصادر النهائي عند التصدير عن جمرك بخلاف الجمركي الذي تم فيه قيد شهادة الصادر والتي شملت على 6 خطوات نص عليها المنشور.

وتضمن المنشور الجديد الإجراءات التي يتم إتباعها في حالة التصدير من خلال موقع الإنتاج (لجان خارجية).

وتضمنت تلك الإجراءات أنه في حالة تحميل البضائع وتستيفها بأعداد أو أوزان تخالف ما جاء بإذن الإفراج الجمركي في أوقات متأخرة يصعب معها الرجوع الى جمرك القيد لإجراء هذا التعديل تقوم اللجنة المنوط بها الكشف والمعينة ووضع السيول على الحاويات والطرود المصدرة الفعلية بالتنوية على البوصلة الجمركية بالاعداد أو الاوزان الفعلية التي تم تحميلها بالحاوية على ان يراعي بجمرك الشحن قبل السماج بدخول الحاوية الى ساحة الشحن اخطار جمرك القيد الكترونيا باجراء هذا التعديل ثم يتم طباعة نسخة ( sad ) النهائية بالاعداد أو الاوزان والقيمة الفعلية.