الجمارك تصدر تعليمات بشأن الأصناف المحظور تصديرها من البصل (مستند)

بالتزامن مع بدء تطبيق قرار وزارة الصناعة والتجارة، بوقف تصدير البصل بدءا من أكتوبر الجاري، أصدرت مصلحة الجمارك رسميا منشور تعليمات بشأن الأصناف المسموح بتصديرها، وفقا لقرار وزير الصناعة والتجارة رقم 349 لسنة 2023.

وحسب منشور تصدير رقم 19 لسنة 2023 والذي تم تعميمه بالمنافذ الجمركية بدءا من اليوم فقد تضمن صدور تعليمات بعدم وقف تصدير صنف البصل عسفلات أشالوت ” البصل الأخضر ” ، وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة.

وأشارت مصلحة الجمارك عبر منشورها الصادر عن الدكتورة نجوى شحاتة رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية بالمصلحة، أن هذا الصنف لا يندرج ضمن الأصناف الخاضعة للقرار الوزاري الصادر خلال سبتمبر الماضي، حيث يندرج صنف البصل الأخضر تحت بند جمركي 0703100020 .

وفي مايو الماضي أشار حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إلى أن أسعار البصل ارتفعت بشكل جنوني حيث زادت عن العام الماضي بمقدار 10 أضعاف، حيث باع مزارعو البصل الطن العام الماضي بألف جنيه ويباع حاليا في المتوسط بعشرة آلاف جنيه بعرشه، لافتا إلي أن أسعار البصل الأبيض يسلم للتصدير 14 ألفا.

وأضاف “أبو صدام” أن العشوائية في الزراعة والتسويق هي السبب الأساسي في جنون أسعار البصل فبسبب خسائر مزارعي البصل المواسم السابقة تقلصت المساحات المزروعة من البصل وبسبب التهافت علي التصدير انخفض المعروض في السوق المحلية مما ساهم في جنون أسعاره.

وتابع “أبوصدام” أن زراعة فدان من البصل تتكلف في المتوسط نحو 40 ألف جنيه لينتج في الغالب نحو 20 طنا وطبقا لأسعار العام الماضي فإن فدان البصل خسر 20 ألف جنيه، أما بأسعار اليوم فإن فدان البصل يكسب حوالي 160 ألف جنيه.

وأشار إلي أن الإسراف في التصدير سوف يؤدي إلي ارتفاع أسعار البصل في السوق المحلية ويحفز الفلاحين لزيادة مساحات زراعته الموسم المقبل بدرجة أكبر من المطلوب.