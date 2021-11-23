الجمارك تصدر تعليمات بشأن اعتماد شركات برنامج المشغل الاقتصادي(مستند)

قررت مصلحة الجمارك تعليمات جديدة بخصوص اعتماد الشركات المتعاملة مع المنافذ الجمركية في منظومة الفاعل الاقتصادي المعتمد والذي يتمتع بالعديد من المزايا في الاجراءات الجمركية المختلفة .

ونص القرار رقم 231 لسنة 2021 الصادر عن مصلحة الجمارك، بأن يتم اعتماد الشركات في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد ( AEO ) مصر، وفقا للمعايير والشروط المدرجة بالنموذجين رقم 1 الخاص بطلب الاعتماد ورقم 2 الخاص باستبيان التقييم الذاتي SAQ ( مستورد، مصدر، مستخلص، مستودع ) والملحقين رقم ( أ ) الخاص بمعايير الاعتماد وشروط استيفائها ومعايير التعليق المؤقت والشطب ورقم ( ب ) الخاص بالتيسيرات التي تمنح للمشغل الاقتصادي المعتمد وفقا لنوع القائمة المرفقة بهذا القرار.

أما المادة الثانية من القرار فنصت على تتولى لجنة الاعتماد في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في طلبات الاعتماد في البرنامج، وتوصيات الايقاف المؤقت للاعتماد (تعليق الاعتماد) وكذا توصيات الالغاء التي تعرض عليها من الإدارة المختصة بتنفيذ البرنامج .

كما نص القرار على أن يتولى قطاع النظم والاجراءات إصدار منشور موحد يتضمن كافة المزايا والتيسيرات والاجراءات التي تنظم التعامل مع وسائل الشركات المنضمة للبرنامج في المواقع الجمركية في ضوء مواد لائحة قانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021 وكذا التوصيات الصادرة عن اجتماعات الجهات الدولية الخاصة بالمشغل الاقتصادي المعتمد، وعلى جميع القطاعات الجمركية تقديم الدعم اللازم للبرنامج كل ما يخصه.

كما نص القرار إلغاء أي قرارات تخالفه على أن يتم تنفيذ بكافة المنافذ الجمركية بكل دقة. قرار رئيس مصلحة الجمارك الجديد

ويأتي صدور القرار ضوء قرار رئيس مصلحة الجمارك رقم 134 لسنة 2020، وتقرير اللجنة المشكلة بقرار رئيس المصلحة رقم 186 لسنة 2021 .

نموذج اعتماد 1

نموذج اعتماد 2

وأجرت مصلحة الجمارك تعديلات على معايير وشروط انضمام المستخلصين لمنظومة الفاعل الاقتصادي المعتمد في فبراير الماضي، تضمنت ألا يقل حجم أعمال شركة التخليص عن 500 مليون جنيه أو ما يعادلها.

وشمل قرار فبراير تسهيلات يمكن أن يحصل عليها المنضمون لمنظومة الفاعل الاقتصادي، التى منها أولوية الدور فى قيد البيان الجمركى بدفتر 46، ومنح المسار الأخضر للرسالة حال عدم وجود ملاحظات على المستورد، بالاضافة الى أولوية الدور فى العرض على جهاز الفحص بالأشعة بالمنافذ الجمركية.

كما تعطي الميزة أولوية الدور فى الكشف والمعاينة وسحب العينات، وفى صرف البضائع، علاوة على ميزة استكمال إجراءات الإفراج بعد مواعيد العمل الرسمية، ومنح المستخلص ميزة اللجوء للمنسق الميدانى للبرنامج المتواجد فى المركز اللوجستى بالقاهرة، والمركز اللوجستى ببورسعيد والمراكز اللوجستية التى يتم إنشاؤها لحل أى مشكلة أثناء إنهاء إجراءات الإفراج، والتمتع بميزة متابعة مراحل فحص العينة طرف الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للرسالة التى يعمل فى إجراءاتها المستخلص المعتمد.

ويسمح النظام زيادة عدد المساعدين المتاح للمستخلص المعتمد وفقا لحجم أعماله، وأولوية فى إصدار بطاقات المستخلصين التابعين والمساعدين، واستخدام شعار مستخلص (معتمد بمصلحة الجمارك) على مكاتبات ومستندات المستخلص طالما كان اعتماده ساريا.

كما يتم تخصيص مدير حسابات بمصلحة الجمارك للرد على الاستفسارات المتعلقة بالاستيراد والتصدير أو أعمال التخليص، وإمداد البرنامج للمستخلص المعتمد بالمنشورات التى تصدر عن مصلحة الجمارك فور إصدارها عن طريق بريده الإلكترونى.