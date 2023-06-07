«الجمارك» تصدر تعليمات بخصوص توكيلات المستخلصين الجمركيين (مستند)

أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات جديدة بشأن عمل المستخلصين الجمركيين، والخاصة بممارسة أعمال التخليص الجمركي بمقتضى توكيلات رسمية.

وأشارت المصلحة عبر منشور حصلت ” المال ” على نسخة منه، إلى أنه بناءا على منشور تعليمات رئيس مصلحة الجمارك رقم 10 لسنة 2023، ونظرا لما تلاحظ من قيام بعض المستخلصين الجمركيين بممارسة أعمال التخليص بمقتضى توكيلات رسمية دون أن يكون اسمهم مقيد على البيان الجمركي.

وطالبت من المستخلصين الجمركيين في مثل تلك الحالات، وفي حالة عدم وجود اسم المستخلص على البيان الجمركي حضور مندوب من الشركة لانهاء كافة الاجراءات المتعلقة بالبيان الجمركي بداية من كشف البيان الجمركي.

وأوضحت المصلحة انه لن يتم التعامل مع أي مستخلص اسمه غير مقيد على البيان الجمركي.

تعليمات مصلحة الجمارك

وفي مارس الماضي أصدر رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري وكيل أول وزارة المالية، قرارا بخصوص عمل موظفي الجمارك بشأن مراحل الكشف والتثمين من التأكد من توكيلات مستخلصي الجمارك بالمنافذ الجمركية المختلفة.

ونص منشور تعليمات رقم 10 لسنة 2023 على أن يتولى موظفو الموقع التنفيذي المختص بمراحل الكشف والتثمين والإجراءات التحقق من أن مقدم البيان الجمركي والمتعامل عليه في جميع مراحل الكشف والتثمين هو مالك البضاعة أو وكيله من المخلصين الجمركيين أو من المندوبين العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات والسفارات والقنصليات الصادر لهم تفويض كتابي بذلك.

كما يقوم موظفو المنافذ الجمركية بالتحقق من التوقيع اليدوي لمالك البضاعة أو من يوكله من المخلصين الجمركيين أو التوقيع الإلكتروني علي المنصة بالمواقع التي تعمل بنظام نافذة، على القيمة المقر عنها وإقرار القيمة والبيان الجمركي.