«الجمارك» تصدر تعليمات بخصوص إجراءات نقل البضائع الأردنية لأوروبا وأمريكا عبر الموانئ المصرية

أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات بخصوص الإجراءات الواجب اتباعها عند نقل البضائع الأردنية إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية عبر الموانئ المصرية والعكس، وذلك بعد موافقة وزير المالية الدكتور محمد معيط.

ونصت التعليمات الجديدة التي أصدرتها الدكتورة نجوى شحاتة رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية، على أنه عند وصول البضائع الواردة من ميناء العقبة الأردني إلى ميناء نويبع يتم الالتزام بإعفاء شحنات الترانزيت الأردنية العابرة من خلال الموانئ المصرية من منظومة ACI وذلك تعزيزا للعلاقات والتعاون والتبادل التجاري بين مصر والأردن وبناء على موافقة وزير المالية الصادرة في هذا الشأن في يناير الماضي.

كما يشترط أن يرد بقوائم الشحن وبوالص الشحن جهة الوصول النهائية دولة أجنبية.

ونصت التعليمات الجديدة، على أن تتقدم (شركة القناة للتوكيلات الملاحية) وكيلاً عن شركة الجسر العربي ببيان جمركي (شهادة ترانزيت وطلب إرسال) إلى جمرك الوصول لنقل البضائع لأمريكا وأوروبا من جمرك نوبيع إلى الموانئ المطلة على البحر المتوسط ( الإسكندرية، بورسعيد، دمياط) والعكس ( بمنظومة نافذة).

كما يتم الالتزام بتقديم أحد الضمانات الجمركية المقبولة طبقا لأحكام المادة (95) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم. 207 لسنة 2020 الصادرة بالقرار الوزاري رقم 430 لسنة 2021 بقيمة الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخري.

وذهبت التعليمات إلى أن يقوم جمرك الإرسال بمنح هذه البضائع أولوية الدور عند إنهاء الإجراءات الجمركية ويتم إدراج البيانات الجمركية بمنصة نافذة وفحص المستندات وتحديد مسار الإفراج عن البضائع إلكترونيا.

كما يتم اتخاذ عدد من الإجراءات منها، أنه في حالة إتمام الإجراءات بالمسار الأخضر تتم مراجعة المستندات والتأكد من تقديم الضمانات واستيفاء موافقة الجهات الرقابية إن وجدت وفقا لما تقرره هذه الجهات من إجراءات، بالإضافة إلى المعاينة والمطابقة للتأكد من الأقفال على الحاويات وأن تكون الطرود بحالة ظاهرية سليمة.

كما تقوم إدارة الحركة بوضع الأقفال الجمركية الإلكترونية وتسجيل أرقامها علي طلب الإرسال مع تحديد مسار السير المروري المؤدي مباشرة إلى جمرك الوصول والمدة الزمنية التقديرية لذلك، ومتابعة الرسالة التي يفرج عنها بنظام الترانزيت وإخطار إدارة مكافحة التهرب الجمركي أو الأمن الجمركي في حالة تأخر وصولها في الميعاد المناسب للتحري عن أسباب تأخر وصولها واتخاذ الإجراءات القانونية إذا لزم الأمر.

كما يسمح بتقديم بيان جمركي ترانزيت واحد مجمع بضم مجموعة البوالص التابعة إلى مجموعة الجسر العربي المطلوب نقلها من ميناء نويبع إلى الموانئ المصرية على البحر المتوسط بنظام القافلة المجمعة على أن يتم فتح البيان باسم الوكيل المصري للشركة وتحت مسئوليتها.

وفي يناير الماضي، أصدرت الدكتورة نجوى شحاتة رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية بمصلحة الجمارك، منشور تعليمات بشأن آليات دخول الحافلات الأردنية والمصرية بين البلدين والحاصلة على تصريح تشغيل خط نقل الركاب من وزارتي النقل في كلا البلدين.

ونص منشور إجراءات رقم 2 لسنة 2023، على استمرار العمل بآلية دخول الشاحنات والبرادات الأردنية والمصرية إلى أراضي كلا البلدين لمدة عامين تنتهي في نهاية ديسمبر 2024 بالدخول محملة أو فارغة إلى أراضي البلدين والعودة محملة أو فارغة عبر نفس الخط ( العقبة – نويبع ) .

وذهبت التعليمات الى أنه لا يسمح للشاحنات والبرادات بممارسة أعمال النقل الداخلي في أراضي الطرفين، كما لا يسمح للشاحنات والبرادات بتغيير خط سير الخروج وكذلك التحميل لطرف ثالث إلا بتصريح من الجهة المختصة لكلا الطرفين وفقا لأحكام اتفاقية النقل البري بينهما.

ونصت التعليمات على استمرار العمل بآلية دخول الحافلات الأردنية والمصرية بين البلدين والحاصلة على تصريح تشغيل خط نقل الركاب من وزارتي النقل في البلدين طبقا لما هو معمول به سابقا وحتى نهاية 31 ديسمبر 2024 شريطة مراجعة الجمارك ( جمرك نويبع ) عند الدخول والخروج لغايات التسجيل.

كما يلتزم سائقو الشاحنات الأردنية بحمل رخص قيادة ورخص الشاحنات وجوازات سفر سارية وغير منتهية وفقا لما جاء ببنود الاتفاقية عند قصد الأراضي المصرية أو العبور ترانزيت عبر أراضيها.