الجمارك تصدر تعليمات بالتشديد على عدم بيع سيارات ذوي الإعاقة بتوكيلات رسمية

أكدت مصلحة الجمارك المصرية، على ضرورة الالتزام بما تقرر بأحكام المنشور الفني رقم 13 لسنة 2021 بشأن التوكيلات المستخدمة في بيع سيارات ذوي الإعاقة.

وأكد مصلحة الجماك على أنه في حالة إجراء توكيل رسمي عام بالتصرف أو بالادارة بشأن السيارات إضافة عبارة ” ولا يسري هذا التوكيل بشأن السيارات المتعلقة بذوي الإعاقة” .

وأكدت المصلحة على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث وأمناء المكاتب والأمناء المساعدين والجهاز الإشرافي مراعاة ذلك.

وأوضحت الجمارك أن تلك التعليمات تأتي بعد أن تلاحظ لرئاسة المصلحة في الآونة الاخيرة من سؤ استخدام التوكيلات العامة – الخاصة بالتصرف في السيارات – واستغلال ضعاف النفوس للتسهيلات التي أقرتها الدولة المصرية لرعاية ذوي الهمم.

وفي سبتمبر من العام الماضي، أصدر جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، منشورًا فنيًا إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة بجميع المحافظات، يتضمن عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو الوسيلة المرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بمكاتب الشهر العقاري والتوثيق.

وطالب «ياقوت» في المنشور بـ«ضرورة الاطلاع على رخصة السيارة، للتأكد من أن السيارة محل التوكيل غير مخصصة للشخص ذي الإعاقة، وذلك عند تحرير توكيلات متعلقة بإدارة أي سيارة بصفة عامة».

يذكر أن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ونصت المادة رقم 75 بند 8 من لائحته التنفيذية على عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو الوسيلة المرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بمكاتب الشهر العقاري والتوثيق.

وأوضح نص المادة «أنه يتعين على مكاتب الشهر العقاري والتوثيق عند تحرير أي توكيلات متعلقة بإدارة السيارة أو المركبة المرخصة للشخص ذي الإعاقة، حتى لو كان التوكيل يقتصر على إدارة السيارة فقط».