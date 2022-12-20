الجمارك تصدر الإجراءات المنظمة لنقل الشحنات المستوردة من الموانئ البحرية إلى الجافة

أصدرت مصلحة الجمارك قرارات بشأن الإجراءات الجمركية المنظمة لعملية نقل الشحنات الواردة من الخارج من الموانئ البحرية إلى نظيرتها الجافة وذلك إحكاما للرقابة الجمركية.

ونص المنشور بشأن إجراءات رقم 23 لسنة 2022 على أنه في حالة ورود الرسائل جهة وصولها نهائية تتمثل في الميناء الجاف فيشترط أن يرد بقوائم الشحن وبوالص الشحن (الميناء الجاف) كجهة وصول نهائية.

كما يتم تقديم بيان جمركي ترانزيت واحد يضم مجموعه البوالص لكل خط ملاحي على حده في الميناء البحري (جمرك الارسال) على منظومة نافذه على أن يتم فتح بيان جمركي في الميناء الجاف لكل بوليصة على حده عند السير في إجراءات الإفراج ومراعاة الالتزام بقواعد التسجيل المسبق للشحنات (ACI) وفقا لقانون الجمارك ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 430 لسنة 2021.

كما تثبت جميع بيانات البوالص وأرقام الأختام المضروبه على الحاويات على البيان الجمركي المقدم وطلب الإرسال وإذا احتاج الأمر يتم إرفاق أكثر من بيان وطلب إرسال لإمكان إثبات كافة البيانات الخاصة بمجموعة البوالص المنقولة مع إرفاق صور البوالص وصورة قائمة الشحن.

كما يكتفى بعرض البضائع الواردة برسم الموانئ الجافة على أجهزة الفحص بالأشعة (X-RAY ) بشرط سلامة السيول والأختام والأقفال على الحاويات أو الطرود بعد موافقة الجهات الرقابية أو الأمنيه المختصة أو وفقا لما تقرره هذه الجهات من إجراءات، على أن تتم باقي الإجراءات بالميناء الجاف ويراعي أن تضرب الاختام أو الأقفال الجمركية الالكترونيه أو السيول الجمركيه على أبواب الحاويات لضمان عدم العبث بها وتنقل الحاويات تحت الملاحظة الجمركية من إداره الحركة المختصة للتحميل على قطار السكك الحديدية.

كما أنه في حاله النقل بالتريلات أو سيارات النقل تلتزم إداره الحركة المختصة بوضع الأقفال الجمركية وتسجيل أرقامها على طلب الارسال مع تحديد مسار السير المروري المؤدي مباشرة الى جمرك الوصول( جمرك الميناء الجاف) والمدة الزمنية التقديرية لذلك، مع الاثبات بدفتر حوادث الباب المميكن أو الدوري طلب الارسال ووقت الصرف وأسماء مندوبي الجمرك المصاحبين للرسالة ورقم وسيلة النقل وأرقام الحاويات ورخصة السائق.

كما يعتبر الميناء الجاف هو ميناء الوصول الأول لاستيفاء القواعد الاستيرادية والرقابية وجهات العرض اللازمة للافراج النهائي عن البضائع بعد موافقة هذه الجهات.

ونص المنشور على أن يراعى أن تنقل البضائع من الدوائر الجمركية إلى الموانئ الجافة أو العكس أو فيما بين الموانئ الجافة وبعضها وفقا للشروط والأحكام والقواعد والاجراءات والضمانات الوارده باللائحة التنفيذيه لقانون الجمارك الصادره بالقرار الوزاري الرقم 430 لسنه 2021 مع مراعاة أن تقوم التوكيلات الملاحية بإصدار إذن التسليم الكترونيا.

كما أنه في حالة طلب صاحب الشأن ( مستورد ، مصدر) تعديل وجهة الرسائل الواردة لموانئ الوصول الى الميناء الجاف يتم السير في اجراءات النقل الى الموانئ الجافة طبقا للأحكام الواردة باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك مع تحصيل الغرامات الواجبة قانونا.

وخلال نوفمبر الماضي أعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بدء التشغيل التجريبي لميناء 6 اكتوبر الجاف والذي يعد أول ميناء جاف في مصر والذي تم تنفيذه في اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص الدولي والمحلي في المشروعات الكبري.

جاء ذلك خلال كلمته في ختام مبادرة (نقل منخفض الكربون من أجل استدامة حضرية ”لوتس“) بيوم الحلول بمؤتمر المناخ COP27 .

وأضاف تكونت هذه الشراكة بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة التابعة لوزارة النقل، وشركة ميناء أكتوبر الجاف المكونة من تحالف شركتي السويدي إلكتريك الرائدة في مجال توفير حلول الطاقة المتكاملة والبنية التحتية والحلول الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وشركة دي بي شنكر الألمانية المتخصصة في مجال اللوجيستيات والنقل متعدد الوسائط وبتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بهدف توفير نموذج لمرفق ميناء متكامل يعمل وفق أحدث النظم الرقمية العالمية في مصر، حيث بلغ حجم العمالة بالمشروع 500 عمالة مباشرة بالاضافة الى 2000 عمالة غير مباشرة.

وتقدم وزير النقل بالتهنئة للقيادة السياسية والشعب المصري على انطلاق تجارب تشغيل اول ميناء جاف في مصر والذي بداية انطلاقة كبيرة لإنشاء 14 ميناء جاف ومركز لوجيستي مرتبطة بالسكك الحديدية والموانئ البحرية تستوعب ما يزيد عن 5 مليون حاوية مكافئة سنوياً.

وأشار الى الميناء يهدف إلى تحقيق عدة عوامل اقتصادية وتنموية وبيئية، منها تنمية المناطق اللوجيستية بالمناطق الصناعية، وتوفير فرص عمل مباشره وغير مباشره في القطاع اللوجستي بما يحقق الكفاءة اللازمة، إلى جانب زيادة حركة التداول في الموانىء البحرية، ومنع تكدس الحاويات بها، وكذلك تسريع دورة عمل سلاسل الإمداد للصادرات والواردات.

ولفت وزير النقل الى أن الميناء سيحقق المساهمة في إجراءات التحول الرقمي لحركة البضائع، والحد من تكاليف تأخير الحاويات بالموانئ وما ينتج عنه من زيادة تكاليف المنتجات، فضلا عن أنه سيقدم خدمات مضافة للقطاع اللوجستي.

كما سيساهم في الحد من ازدحام الطرق والمحاور بحركة الشاحنات، وكذا الحوادث الناتجة عنها، وتقليل الانبعاثات البيئية الضارة من ثاني اكسيد الكربون الناتج عن حركة شاحنات النقل الثقيل، إذ سيتم استخدام القطارات في النقل بما يحقق خفض الانبعاثات الضارة وهو ما يساهم في الحد من تغير المناخ.

وذكر ان مشروع ميناء أكتوبر الجاف قد حصل على جائزة “IJ Global” كأفضل وأول مشروع نقل في إطار برنامج المدن الخضراء للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يخدم المناطق الصناعية بمصر.

واشار وزير النقل الى ان ميناء أكتوبر الجاف يقع في قلب المنطقة الصناعية واللوجستية بمدينة 6 أكتوبر الجديدة على مساحة 100 فدان وعلى بعد 25 كيلومترًا غرب المنطقة الصناعية على طريق الواحات البحرية السريع، وبالقرب من الطريق الدائري الإقليمي، كما إنه متصل بشبكة سكة حديد مصر من خلال خط سكك حديدية يربط بين الميناء الجاف وميناء الإسكندرية البحري عن طريق وصلة سكك حديدية تربط الميناء بخط إمبابة/ المناشي/ الاتحاد/ الإسكندرية، والمخطط ازدواجه بهدف تسهيل نقل البضائع من الميناء الجاف إلى مينائي الإسكندرية والدخيلة، و زيادة نقل البضائع بالسكك الحديدية، وتخفيف حركة نقل البضائع على الطرق للحفاظ عليها.