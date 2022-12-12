الجمارك تصدر أسعار استرشادية لصنف الأقمشة منشأ جنوب شرق أسيا (مستند)

أجرت مصلحة الجمارك مراجعة للاسعار الاسترشادية الخاصة بواردات الغزل والنسيج، حيث أصدرت قائمة نهائية بالاسعار الجديدة، وذلك للاصناف منشأ جنوب شرق أسيا .

ويتم صدور تلك الأسعار بعد مراجعة مع عدة اطراف منها اللجنة الفنية لمصلحة الجمارك وممثلين عن الشركة القابضة للغزل والنسيج وغرفة الصناعات النسيجية والاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك بعد أن تقوم مصلحة الجمارك بقائمة مقترحة لمناقشتها مع الاطراف المعنية.

وأشار مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، أنه صدور قرار المصلحة بالاسعار الاسترشادية الجديدة لواردات القطاع، كان وفقا للدراسة التي انتهت اليها اللجنة الفنية لمصلحة الجمارك مع الجهات المعنية.

كما يتم التقدير الحقيقي لسياسة التقييم الجمركي لمصلحة الجمارك يتم وفقا لاحكام المادة 7 من اتفاقية ” الجات ” والتي تبدأ في تقييم الاسعار، وفقا لسعر الصفقة.

ويأتي القرار في إطار المراجعة الدورية للأسعار الاسترشادية التي تعتمد عليها مصلحة الجمارك، في تقدير قيمة الواردات من الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

وعلى سبيل المثال تضمنت الاسعار الاسترشادية لصنف الغزول الخام منشأ جنوب شرق أسيا 2.4 دولار للكيلو جرام مفرد، و2.65 كيلو جرام زوجي ( مزوي ) .

كما تم تحديد سعر كيلو خيط الفسكوز 5.1 دولار، وسعر كيلو مخلوط بولي استر 2.05 دولار ، فيما تم تحديد أسعار كيلو غزول اوبن اند من قطن أو مخلوطة 2.1 دولار للكيلو.

ونص المنشور على أنه في حالة ورود فواتير بأسعار أعلى تقبل وتخطر الادارة العامة للتقييم الجمركي، كما أن التقييم يتم وفقا لقواعد اتفاقية القيمة لمنظمة التجارة العالمية.