«الجمارك» تصدر أحدث نسخة من التزييلات الخاصة بالبضائع الواردة للجهات المختلفة (مستند)

أصدرت مصلحة الجمارك برئاسة الشحات غتوري، بيانًا بالتزييلات التي من المفترض أن تلتزم بها كل بضاعة يتم استيرادها من الخارج، والتي من خلالها يتم معرفة الجهة التي يتم عرض البضائع عليها قبل الإفراج عنها من المنفذ الجمركي.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تحديث تلك التزييلات مع تنفيذ المنظومة الجديدة سواء منظومة نافذة، أو منظومة التسجيل المسبق للشحنات، حيث يوجد خلافات بين العميل مع الجمارك والمصلحة عن التزييلات التي يتم استخدامها مع البضائع المستوردة.

وكانت قد أصدرت المصلحة منذ يناير الماضي تعليمات بشأن الالتزام بالتزييلات التي لا بد الالتزام بها، موضحة أن تلك التعليمات تأتي بعدما تلاحظ من قيام بعض المواقع الجمركية، خاصة المراكز اللوجستية التي تطبق منظومة النافذة الواحدة بزيادة التزييلات وتحويل المستندات لجهات مختلفة للعرض عليها قبل الإفراج عن البضائع للأصناف الواردة، خلافًا لما ورد بالتزييلات المرتبطة بكل بند من البنود الجمركية.

ومن المعروف أن كثيرًا من البضائع الواردة يتم عرضها على بعض الجهات كشرط للإفراج عنها، وذلك وفقًا لما تحدده التعريفة الجمركية، ومن تلك الجهات الحجر الزراعي، الحجر الصحي، مصلحة الكيمياء، هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، هيئة سلامة الغذاء.

وعندما قامت مصلحة الجمارك بتطبيق منظومة النافذة الواحدة بعدة منافذ أبرزها مطار القاهرة الجوي، وميناء غرب بورسعيد وميناء السخنة، وأخيرًا ميناء الإسكندرية في نوفمبر من العام الماضي، كانت تبدأ بتطبيق النافذة الواحدة على البضائع التي ليس لها عروض، بمعنى أنه لا يلزم للإفراج عنها موافقة أي جهة سوى مصلحة الجمارك فقط.

وحسب مصادر بمصلحة الجمارك، فقد قامت تقرر مؤخرا فتح تطبيق الإفراج عن كل البضائع سواء التي لها عروض لجهات أخرى أو ليس لها عروض، كما تم اضافة البضائع الصادر خلال الفترة الأخيرة .

وتشمل القائمة الجديدة الخاصة بالتزييلات المختلفة، والتي على أساسها يتم توضيح مدى الإعفاء تلك البضائع من أي عروض وتسهيل وسرعة الإفراج عنها، منها موظفو مكتب مؤسسة اليابان بالقاهرة، وموظفو بنك الاستثمار الأوربي، ورئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع والشركات المصرية والهيئات التابعة لوزارة الانتاج الحربي.

ومن أهم الجهات التي يتم عرض البضائع عليها قبل الإفراج عنها هيئة سلامة الغذاء، مصلحة الكيمياء، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ومصلحة الضرائب، ومصلحة الضرائب للقيمة المضافة، وغيرها من الجهات حسب كل بضائع وطبيعتها .