اقتصاد وأسواق

«الجمارك» تشكل غرفة عمليات تختص بتلقي شكاوى متعاملي المنافذ

بهدف تلقي الشكاوي والتساؤلات الخاصة ببيانات ومستندات التسجيل المسبق للشحنات إلكترونيا
السيد فؤاد 12:36 ص, الخميس, 3 فبراير 22 12:36 ص, الخميس, 3 فبراير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

أصدر الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك القرار رقم 16 لسنة 2021 والذى ينص على تشكيل غرفة عمليات تختص بتلقي الشكاوي والتواصل عبر التليفون المخصص للغرفة.

ونص قرار رئيس مصلحة الجمارك رقم 16 لسنة 2022 والذي حصلت ” المال ” على نسخة منه، على أن تضم كل من السادة ( صالح عبد القادر محمد، معاون رئيس المصلحة للفاعل الإقتصادي المعتمد، ووليد محمود مكي، معاون رئيس المصلحة للإفراج المسبق، والدكتور محمد محمد بدوي ، مدير إدارة بالإدارة المركزية للعلاقات العامة والإتصالات ) ولغرفة العمليات الإستعانة بمن تراه لإنجاز أعمالها .

اقرأ أيضا  «الزراعة» تنفذ دورة تدريبية عملية عن تربية نحل العسل للمبتدئين

وتنص المادة الثانية على أن تتولي غرفة العمليات المنصوص عليها في المادة الأولي من هذا القرار تلقي الشكاوي والتساؤلات الخاصة ببيانات ومستندات التسجيل المسبق للشحنات إلكترونيا، والقيام بالتنسيق مع مديري المراكز اللوجيستية لدراسة المشكلات وإزالة المعوقات التي تواجه المتعاملين مع الجمارك، على أن يتم إعداد تقرير يومي مفصل يتضمن ( رقـم الشـهادة ونوع الشكوي وإسم المركز اللوجيستي المختص والإجراء المتخذ والوقت المستغرق لحل المشكلة ) ويعرض علينا التقرير في بداية اليوم التالي .

اقرأ أيضا  بورصة الدواجن اليوم 2-2-2022 فى مصر

وأشار الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أن القرار يأتي في إطار تكليفات الدكتور محمد معيط وزير المالية بالحرص على التعاون وإقامة جسور التواصل والتفاعل والتنسيق المستمر مع شركاء المجتمع الصناعى والتجارى وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين والغرف التجارية والصناعية .

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم السيد فؤاد

ملف الكاتب السيد فؤاد

اقرأ أيضاً

صندوق النقد الدولي: لدينا قدرة على صرف قروض بقيمة 700 مليار دولار

المال - خاص 11:25 م, الأربعاء, 2 فبراير 22

الإسكوا : حجم اقتصاد مصر زاد بأكثر من الضعف ويحتل المرتبة الأولى عربيا خلال عام 2020

أحمد إسماعيل 11:15 م, الأربعاء, 2 فبراير 22

صيدلية «مصر أون لاين» الإلكترونية تستهدف 250 مليون جنيه مبيعات في العام الحالي

أسماء السيد 8:35 م, الأربعاء, 2 فبراير 22

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية

السيد فؤاد 8:01 م, الأربعاء, 2 فبراير 22

المصريون أنفقوا 3.4 مليار دولار على الذهب والمجوهرات فى 2021

شريف عيسى 7:39 م, الأربعاء, 2 فبراير 22

أسعار الذهب اليوم في مصر 2-2-2022.. عيار 21 يرتفع جنيهين

عمر سالم 6:56 م, الأربعاء, 2 فبراير 22