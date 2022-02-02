«الجمارك» تشكل غرفة عمليات تختص بتلقي شكاوى متعاملي المنافذ

أصدر الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك القرار رقم 16 لسنة 2021 والذى ينص على تشكيل غرفة عمليات تختص بتلقي الشكاوي والتواصل عبر التليفون المخصص للغرفة.

ونص قرار رئيس مصلحة الجمارك رقم 16 لسنة 2022 والذي حصلت ” المال ” على نسخة منه، على أن تضم كل من السادة ( صالح عبد القادر محمد، معاون رئيس المصلحة للفاعل الإقتصادي المعتمد، ووليد محمود مكي، معاون رئيس المصلحة للإفراج المسبق، والدكتور محمد محمد بدوي ، مدير إدارة بالإدارة المركزية للعلاقات العامة والإتصالات ) ولغرفة العمليات الإستعانة بمن تراه لإنجاز أعمالها .

وتنص المادة الثانية على أن تتولي غرفة العمليات المنصوص عليها في المادة الأولي من هذا القرار تلقي الشكاوي والتساؤلات الخاصة ببيانات ومستندات التسجيل المسبق للشحنات إلكترونيا، والقيام بالتنسيق مع مديري المراكز اللوجيستية لدراسة المشكلات وإزالة المعوقات التي تواجه المتعاملين مع الجمارك، على أن يتم إعداد تقرير يومي مفصل يتضمن ( رقـم الشـهادة ونوع الشكوي وإسم المركز اللوجيستي المختص والإجراء المتخذ والوقت المستغرق لحل المشكلة ) ويعرض علينا التقرير في بداية اليوم التالي .

وأشار الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أن القرار يأتي في إطار تكليفات الدكتور محمد معيط وزير المالية بالحرص على التعاون وإقامة جسور التواصل والتفاعل والتنسيق المستمر مع شركاء المجتمع الصناعى والتجارى وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين والغرف التجارية والصناعية .