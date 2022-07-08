«الجمارك» تشدد على دفع رسوم الجعالة على السلع بمعارض الأسواق الحرة

أصدرت مصلحة الجمارك قرارًا بشأن رسوم الجعالة على البضائع المتبقية بمعارض الأسواق الحرة، التابعة للشركات العاملة بنظام الأسواق الحرة والمنقولة من مخازنهم الرئيسية.

واشترطت اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، الصادرة خلال العام الماضي، تحصيل تلك الرسوم في حالة أن تتجاوز مدة بقاء تلك البضائع بمعارض الأسواق الحرة التابعة للشركات العاملة بنظام الاسواق الحرة والمنقولة إلى مخازنهم الرئيسية إذا تجاوزت مدة بقائها داخل معارض الأسواق الحرة عامًا كاملًا.

ونص المنشور رقم 15 لسنة 2022، الصادر عن الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، على أن تطبيق تلك التعليمات يأتي اتساقًا مع المادتين رقمي 110 / ب و154 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بالقرار رقم 430 لسنة 2021.

ونص قانون الجمارك الصادر برقم 207 لسنة 2020 على عدد من التعريفات؛ منها رسوم الجعالة والتي تُعرَف بأنها مبلغ يؤديه المرخص له بمستودع جمركي أو مخزن جمركي مؤقت أو سوق حرة للمصلحة نظير الترخيص له.