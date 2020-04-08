الجمارك تشدد على تعليمات الفحص والمعاينة للحد من التهرب من الرسوم (مستند)

شددت مصلحة الجمارك على ضرورة التصدي للمحاولات المتزايدة خلال الفترة الأخيرة للتهريب بميناءي الإسكندرية والدخيلة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته إدارة الحركة بمنطقة الفحص والمعاينة بمصلحة الجمارك بالإسكندرية مؤخرا، والذي حضره عددا من قيادات المصلحة.

ادخال أصناف زيادة عما هو موضح بالمستندات بغرض التهريب

وتحدث الحضور عن زيادة المحاولات خلال الفترة الأخيرة من ضعاف النفوس من المتعاملين مع الجمارك في إدخال أصناف زيادة عن ما هو موضح بالمستندات بغرض التهريب من الرسوم أو جهات العرض الرقابية.

الالتزام بمنشور 20 الخاص بحصر العدد والمادة 87 من لائحة قانون الجمارك

وتم خلال الاجتماع التشديد والالتزام بمنشور رقم 20 والخاص بحصر العدد، والالتزام التام بما جاء بالمادة 87 من اللائحة التنفيذية بقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1936، بالإضافة الى الالتزام التام بتنفيذ تأشيرات المجمعات المختصة سواء تحديد المعاينة أو نسبة من البضائع سواء بكشف الجميع أو نسبة منها.

حالات يتم فيها كشف الجميع

وتم الاتفاق على أنه يتم الكشف عن الجميع في عدة حالات تشمل منها وجود صنف مختلف غير موضح بالفواتير، أو وجود أعداد زيادة أو نقص عن ما هو موضح ببيان العبوة أو الفواتير أو البوالص أو اذن التسليم ، أو عدم وجود بيان عبوة .

وكذلك في حالة وجود اختلاف في الترقيم عند تطبيق نسبة الـ10% عن الكشف، وكذلك في حالة الرسائل المستعملة أو المخزنة، وحالة المرتجع المصري، بالإضافة الى حالة عدم وجود ماركات أو علامات مع الكراتين، وفي حالة كشف النسبة يحدد الكراتين والأصناف التي تم كشفها.

وشددت التعليمات التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع أن يكون مأمور التعريفة مشرف على عمل مأمور الحركة من حيث الالتزام بالتعليمات التي تم ذكرها وتحديد المسمى الفني للصنف باستمارة الجرد.

كما تم الاتفاق على الالتزام التام بالمادة 89 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك من حيث الأصناف التي تعرض على جهاز الإشعاع.