الجمارك تشدد على تحصيل ضريبة بقيمة 15 جنيها لكل لتر كحول إيثيلي و14% قيمة مضافة

أصدرت مصلحة الجمارك منشور تعريفات رقم 75 لسنة 2022 والخاصة بالتعليمات الخاصة بسداد ضريبة القيمة المضافة بفئة 14% ، بالاضافة الى تحصيل 15 جنيها لكل لتر كحول إيثيلي عند استيرادها.

وأكدت مصلحة الجمارك أنه تلاحظ حلال الفترة الأخيرة عند الإفراج عن العديد من البيانات الجمركية عدم سداد ضريبة الجدول بقيمة 15 جنيها للتر كحول الإيثيلي على بعض تلك البيانات وعدم سداد ضريبة القيمة المضافة بفئة 14% على بيانات أخرى وذلك بالمخالفة لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وكذلك عدم الالتزام بما جاء بالفقرة ثالثا من المادة 59 من اللائحة التنفيذية بالقانون وتعديلاته.

وفي يوليو 2017 بدأ تطبيق المرحلة الثانية من قانون الضريبة على القيمة المضافة، وبموجبها تزيد الضريبة 1%، ليرتفع بذلك السعر العام من 13% – ظلت مطبقة منذ سبتمبر 2016 يوليو 2017 إلى 14%.

وبموجب هذه الزيادة تزيد الضريبة على كافة السلع والخدمات، عدا القائمة المعفاه، بنسبة 1% بما فيها قائمة سلع الجدول التى تخضع للضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول معاً، وأبرزها الكحول الإيثيلى، وخدمات الاتصالات والمياه الغازية والبيرة الكحولية وغير الكحولية والتلفزيونات الأكثر من 32 بوصة والثلاجات أكبرمن 16 قدم والديب فريزر، ومحضرات العطور والتطرية والتجميل، وأجهزة التكييف ووحداتها المستقلة، والسيارات بكافة أنواعها.

ولم تشمل الزيادة التي تمت في عام 2017 قائمة سلع الجدول الأول الخاضعة لضريبة الجدول فقط دون ضريبة القيمة المضافة، وهى المعسل والنشوق، والنفط والبنزين، والخدمات المهنية والاستشارية، والمقرمشات، البطاطس المصنعة، والأسمدة والمبيدات، والزيوت والشحوم النباتية والحيوانية، الجبس، والصابون والمنظفات، والمقاولات، النقل المكيف، الخدمات الإعلامية.

وطبقت مصر للمرة الأولى فى سبتمبر 2016، ضريبة القيمة المضافة بديلاً عن ضريبة المبيعات بنسبة 13%، والتي زادت إلى 14% خلال العام المالى 2017/2018.