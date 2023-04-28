«الجمارك» تشدد على التزام المراكز اللوجستية بمسارات الإفراج المحددة إلكترونيا (مستند)

أصدرت مصلحة الجمارك منشور تعليمات رقم 18 لسنة 2023، والذي طالب بضرورة التزام جميع المراكز اللوجستية والمنافذ الجمركية المختلقة بمسارات الإفراج المحددة إلكترونيا وفقا لمعايير نظم المخاطر والتي يتم استحداثها أو تعديلها بمعرفة الإدارة العامة لأنظمة المخاطر وتفعيلها على منظومة المخاطر الجديدة.

كما طالب المنشور الذي أصدره رئيس مصلحة الجمارك، الشحات غتوري، ووكيل أول وزارة المالية، بعدم رفع مسار الإفراج الجمركي أو تغييره إلا بموجب أسباب جدية ومبررة أو بناء على طلب صاحب الشأن أو وكيله وبعد موافقة المدير العام للجمرك المختص أو مدير المركز اللوجستي وتسجل أسباب رفع المسار في الحقل المخصص لذلك وتخطر الادارة العامة لأنظمة المخاطر لأعمال شئونها.

كما طالب بالالتزام بالتعديلات التي تجريها الإدارة العامة لأنظمة المخاطر على معايير انتقاء السلع والأنظمة الجمركية المعمول بها في نظام المخاطر.

وجاءت تلك التعليمات ” حسب المنشور ” في إطار حرص مصلحة الجمارك على تبسيط وتطوير المنظومة الجمركية من خلال تطبيق منظومة المخاطر الجمركية الجديدة على منصة نافذة والتي تم إطلاقها في أغسطس عام 2022 وتحليل بيانات نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI وغيرها من البيانات.

كما جائت تعليمات المنشور انطلاقا من أهمية تفعيل كافة الأدوات التي يعتمد عليها نظام المخاطر الجديدة من حيث الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي بالمنظومة في كافة عناصر العملية الاستيرادية وتحديث معايير الانتقاء والاختيار للشحنات المراد فحصها.

وفي نفس السياق وقعت مصلحة الجمارك اليوم الخميس برئاسة الشحات غتوري، مذكرة تفاهم بين مصلحة الجمارك المصرية وإدارة الجمارك الكورية فيما يتعلق بالتعاون والمساعدة المتبادلة في الأمور الجمركية والتي تهدف الى منع المخالفات ضد التشريع الجمركي وضمان التحصيل السليم للضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على الواردات والصادرات.

جاء ذلك من خلال مشاركة الشحات غتورى رئيس المصلحة في أسبوع الجمارك الكورية الذى تنظمه دائرة الجمارك الكورية خلال الفترة من 26 إلى 28 أبريل 2023 بمدينة سول بكوريا الجنوبية .