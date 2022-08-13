الجمارك تشترط موافقة «الصناعة» على استيراد أي شحنة عبر «التسجيل المسبق»

أجرت الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات ( MTS ) تعديلات على النظام المعمول به في منظومة التسجيل المسبق للشحنات والتي تم تطبيقها في نشاط النقل البحري أول أكتوبر الماضي، ومن المزمع تطبيقها على الشحن الجوي أول أكتوبر المقبل.

وحسب مصادر مطلعة بمصلحة الجمارك، فان التعديلات التي تمت على المنظومة تقضي بضرورة موافقة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية قبل الحصول على خدمة التسجيل المسبق للشحنات، وذلك بهدف التأكد من أن الصنف الذي سيتم استيراده ليس له بديل محلي.

وأشارت المصادر إلى أن التعديل بدأ منذ 10 أغسطس الجاري، وتم إرسال خطابات لكافة المتعاملين مع منظومة الاستيراد في مصر وخارجها بالتعليمات الجديدة.

وكان ينص المنشور رقم 54 لسنة 2021 على الاجراءات المتبعة للحصول على الرقم التعريفي للتسجيل المسبق والمعروف بـ( ACID ) ، حيث يتعين على المستوردين أو وكلائهم من المستخلصين التأكد من توافر اشتراطات النظام المقررة وأهمها أن يكون لدى المستورد المصري حساب أو حسابات مفعلة على منصة ” كارجو إكس ” ، كما يكون لدى المستورد المصري حساب مفعلة على البوابة الالكترونية ” نافذة” ووحدة توقيع الكتروني.

كما طالب المنشور بأن يقوم المصدر الأجنبي بإرسال مستندات وبيانات الشحنة الكترونيا وفق ضوابط عمل نظام ( ACI ) بما في ذلك البيانات الرقمية للقاتورة.

وفيما يخص شحنات قطع الغيار المستعملة والأمتعة الشخصية التي ترد الى الموانئ البحرية، فيتم إدراج بنند جمركي واحد أو أكثر، ويقوم موظفي الجمارك بتحديد بنود التعريفة الجمركية الفعلية عند اجراءات عملية الكشف والمعاينة.

وفيما يخص بضائع الصب التي ترد من الخارج إلى الموانئ البحرية المصرية للتخزين بالمستودعات المقامة داخل الدوائر الجمركية لحين الإفراج عنها، يتم السماح بشكل مؤقت بطلب المستودع الحصول على رقم ” ACID ” للشحنات الواردة على أن تمنح كل بوليصة رقم ” ACID ” بشرط تقديم طلب التخزين لكل بوليصة واقرار المستودع بتحمله المسئولية الكاملة عن جميع بيانات الشحنة لحين قيام المستودع بتوفيق اوضاعه وفقا للاجراءات المقررة بنظام التسجيل المسبق ACI ، وعلى أن تقوم شركات المستودعات المقامة داخل الدوائر الجمركية باتخاذ الخطوات اللازمة للتسجيل على منصة ” نافذة ” والحصول على وحدات التوقيع الالكتروني ( E- Token ) لموظفي الشركة المتعاملين مع المنظومة.

وفيما يخص الشحنات الخاصة بالسلع الاستراتيجية التي ترد إلى الموانئ البحرية المصرية من خلال السفن الجوالة، فيقوم المستورد أو وكيله بطلب اصدار رقم تعريفي (ACID ) لكل شحنة ” لكل بوليصة ) خلال مدة لا تقل عن 3 ساعات قبل تقديم المانفيست .

وفيما يخص الشحنات الخاصة بالسلع الاستراتيجية التي ترد الى الموانئ البحرية المصرية من خلال السفن الجوالة، يقوم المستورد أو وكيله بطلب اصدار رقم تعريفى لكل شحنة (لكل بوليصة ) خلال مدة لا تقل عن 3 ساعات قبل تقديم المانفيست.

وفيما يخص شحنات السلع الاستيراتيجية وغيرها ذات صنف واحد وعلى وسيلة نقل واحدة ولصالح مستورد واحد والبولصة ( to order ) ، فيتم الحصول على رقم تعريفي (ACID ) ( لكل بوليصة ) على حده وليس رقم واحد لكل البوالص.

وفيما يخص شحنات الجهات السيادية والهبات الواردة من الحكومات الأجنبية والجهات الدولية للحكومة المصرية – البضائع المصدرة بشكل مؤقت وميعاد استيرادها ومرتجع الصادر – والسفارات والمنظمات – نظام البوالص المجمعة – الأمتعة الشخصية – المراكب الجواله.

كما نص المنشور على أن شركة mts قامت بتوفير المعالجات الألية لهذه الحالات على منظومة ACI بما يتوافق مع بيانات هذه الشحنات وأطراف العملية الاستيرادية ويؤدي الى تيسير اجراءات الرقم التعريفي .

وفيما يخص الشحنات العالقة بالموانئ الوسيطة قبل موعد التشغيل الالزامي في أول أكتوبر ولم يتم شحنها لوجهتها النهائية بمصر بسبب ظروف كورونا أو غلق بعض الموانئ أو اي سبب آخر ، يتم منحها مهلة استثنائية لمدة اسبوعين من التطبيق الالزامي للنظام بشرط تقديم المستندات الدالة على بدء تحركها من أول ميناء للشحن قبل أول اكتوبر مثل ( مستند الشحن وافادة رسمية من الميناء الوسيط أو التوكيل الملاحي بورودها الى الميناء وتعذر تحركها قبل أول أكتوبر لأي سبب.

في حالة تعذر تسجيل بيانات الشركات المصدرة لمصر ( الشركات الكائنة بالبلاد التي تقع في مناطق حروب أو كوارث ، يلزم المستورد بالحصول على صور المستندات لكل شركة مصدرة يتعامل معها ( السجل التجاري – البطاقة الضريبية – كشف حساب بنكي للشركة معتمد من البنك، وتقديم تعهد من المستورد بصحة المستندات والبيانات المقدمة موثقة ومعتمدة بصحة توقيع من البنك، وتكون المستندات سابقة الذكر موثقة من سفارة بلد التصدير أو مكتب التمثيل التجاري الخاص بها داخل مصر.

ونص المنشور على أن تقوم شركة MTS بالتنسيق مع قطاع التكنولوجيا بالمصلحة بإتاحة المنظومة على شاشة بكل ميناء بحيث يمكن للموظف الجمركي التأكد من صدور رقم تعريفي للشحنة.

وبالنسبة للسيارات الواردة بنظام التربتك صحبة القادمين من الخارج يتم استثنائها بشكل مؤقت لحين تعديل المعادلة اللازمة لها على نظام التسجيل المسبق.

وبالنسبة لرسائل الترانزيت المباشر والحاويات الفارغة التي ترد من الخارج لاستخدامها في التعبئة لا تخضع لا تخضع لنظام التسجيل المسبق للشحنات.