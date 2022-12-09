«الجمارك» تسلم وزارة البيئة 63 طنا من الأشجار المتحجرة النادرة

قررت مصلحة الجمارك بناء على قرار النيابة العامة الصادر بخصوص القضية رقم 1453 لسنة 2017 إداري الميناء تسليم 17,500 طن صافى من الأشجار المتحجرة النادرة جداً، جزء من مشمول الحاويتين أرقام (SUDU766880/8، GLDU389929/6) والمقيدة لها بيان صادر بميناء الدخيلة رقم (12849) في 20/8/2014 الصنف أحجار جرانيت؛ وذلك للجنة مفوضة من وزارة البيئة للاستلام من اللجنة الجمركية المكلفة من مجدى كمال – وكيل وزارة المالية – رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة.

يأتي ذلك في ضوء تعليمات الشحات غتورى، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الجمارك بالتنسيق مع قطاع المحميات الطبيعية بوزارة البيئة.

وحسب مصادر بجمارك الإسكندرية، فقد أكدت اللجنة المفوضة من قبل وزارة البيئة أن مشمول الحاويتين من الأشجار المتحجرة يعد أثراً جيولوجيا نادراً لا مثيل له ويرجع تكوينه لعصر الأليجوسين منذ أكثر من 35 مليون سنة ويجب مصادرتها لصالح وزارة البيئة وإيداعها بمحمية الغابة المتحجرة بالقاهرة.

يأتي ذلك طبقاً لأحكام قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 2004 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، وأحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، وقرارى مجلس الوزراء رقم 944 لسنة 1989 ورقم 1441 لسنة 2017 بشأن انشاء محمية طبيعية بمنطقة الغابة المتحجرة بالمعادى بمحافظة القاهرة.

وأشارت المصادر إلى أنه فى إطار حسن التعاون بين الحكومة المصرية والتوكيلات الملاحية فقد تقدم التوكيل الملاحى (ميرسك) صاحب الحاويتين بمبادرة تعاون، حيث تقدم بطلب للموافقة على تحمله تكلفة النقل وحراسة الشرطة من مقر ساحة الصادر بشركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية (الشركة الصينية) إلى محمية الغابة المتحجرة بالقاهرة.

كما وافق الدكتور وجيه لطفى مدير عام الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية على مبادرة التوكيل وقرر إرجاع وتسليم الحاويات الفارغة للتوكيل الملاحى (ميرسك) لإدخالها في منظومة التجارة الدولية مرة أخرى وذلك تقديرا له على مبادرته الطيبة تجاه الدولة المصرية.

وفى ذات السياق ذكر أن مصلحة الجمارك قامت في أواخر شهر أكتوبر الماضى بناءً على كتاب الشحات غتورى، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الجمارك إلى الدكتور الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة في 13/8/2022؛ بتسليم (45,880) طن صافى من الأشجار المتحجرة النادرة، مشمول حاويتين أرقام (CBHU577807/5 التابعة للخط الملاحى كوسكو، YMLU876575/1 التابعة لتوكيل يانج مينج) وذلك لوزارة البيئة، حيث سبق وأن تم ضبطها أثناء تهريبها للخارج في ميناء بورسعيد وقيدت قضية برقم 463 لسنة 2014 إدارى ميناء، القضية رقم 374 لسنة 2021 إدارى الميناء؛ والصادر لهما قرارات أيضا من النيابة العامة للجمارك وشأنها في التصرف.