الجمارك تستكمل أعمال تطوير مخازن المهمل بالموانئ

أكد مصدر مسئول بمصلحة الجمارك أن المصلحة وضعت خطه زمنية للتخلص من البضائع الراكدة والمهملة في الموانئ المصرية لتحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط وليست اماكن لتخزين السلع والبضائع، موضحا أنه يتم حاليا تنفيذ لتطوير المخازن الجمركية ورفع كفاءتها وفقا لأحدث طرق التخزين وأحدث نظم الحماية المدنية للحفاظ على سلامة البضائع من التلف وسرعة التصرف فيها.

وأضاف أنه تم تحقيق عدد من الجهود خلال الفترة الماضية منها، الانتهاء من 95% من أعمال التطوير بمخزن المهمل بميناء دمياط وجاري تجهيز لعملية الاستلام الابتدائي، كما أنه تم الانتهاء من اعمال تطوير مخزن المهمل بجمارك مطروح وتم استلامه مؤخرا، بالاضافة الى أنه من المقرر الانتهاء من تطوير مخازن المهمل والبيوع والوديعة بميناء سفاجا خلال أغسطس المقبل.

وأشار إلى أنه خلال الايام القليلة المقبلة سيتم الانتهاء من الانتهاء من أعمال تطوير مخزن المهمل بميناء اسوان، كما تم بدء تنفيذ تطوير مخزن المهمل ث ومخزن المهمل 27 بميناء الاسكندرية ومن المقرر الانتهاء من عملية التطوير قبل 15منتصف أغسطس المقبل، كما أنه طبقا لخطة التطوير سيتم خلال السنة المالية الجديدة تطوير مخازن المهمل بميناء بور توفيق.

وتابع أن مصلحة الجمارك تقوم بالمتابعة اليومية اليومية على خطة تطوير الموانئ المصرية للتخلص من البضائع الراكدة والمهملة، خاصة أن الموانئ المصرية كانت تعاني من بضائع مهملة منذ سنوات لم يتم التخلص منها.

وفي نفس السياق عقدت مصلحة الجمارك مؤخرا جلسة المزاد العلنى الخاصة بسيارات جمارك السلوم بصالة النادى المصرى القاهرى بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط ، حيث تم خلال الجلسة إجراء المزاد على عدد ١٧ لوط سيارات، حيث تم البيع النهائى لعدد ٩ لوط سيارات بمبلغ مليون ٨٤٧ ألف جنيه.

فيما لم يتم بيع عدد ٨ من اللوطات لعدم الوصول للحد الأدنى لسعر البيع ، وكان من المقرر طرح سيارات وموديلات مختلفة ( سوزوكي – ايسوزو -– تويوتا – هونداى – بورش – سوناتا – بيجو – هامر- بي ام دبليو – شيفورلية- دايو نوبيرا ).

و تعد سيارات الجمارك التى يتم بيعها فى جلسات المزاد، تم التنازل عنها لصالح مصلحة الجمارك، او سيارات صدر حكم بمصادرتها فى قضايا تهريب جمركى، او سيارات رفض أصحابها عن سحبها من الدوائر الجمركية وتحولت إلى مهمل بمضى المدة القانونية.

وقررت مصلحة الجمارك العام الماضي تقليص المدة المقررة لبيع بضائع المهمل لتكون شهرا بدلا من أربعة، جاء ذلك وفقا لقرار رئيس المصلحة رقم 114 لسنة 2020.

والبضائع المهمل هى المتواجدة فى المخازن الجمركية أو على الأرصفة داخل الموانئ، أو الأشياء التى يتركها المسافرون فى المكاتب الجمركية وتقاعس أصحابها عن سحبها بعد إخطارهم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو عن طريق الإعلان بجهة الإدارة.