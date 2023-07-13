الجمارك تستعرض استقصاء تسهيل التجارة الرقمية والمستدامة 2023

عقدت اللجنة الفرعية لتسهيل التجارة بمصلحة الجمارك برئاسة الشحات غتورى رئيس المصلحة، وبحضور رئيس الإدارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة ونائب رئيس اللجنة.

وشارك في أعمال اللجنة ممثلي عدة جهات منها مصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

كما شاركت كل من وزارة النقل (هيئة ميناء الإسكندرية- هيئة ميناء دمياط-قطاع النقل البحري- الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة)، والهيئة المصرية للمواصفات والجودة، والإدارة المركزية للحجر البيطري بوزارة الزراعة، والإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، والإدارة العامة للحجر الصحي بوزارة الصحة.

وتم مناقشة عددا من الموضوعات منها تعديل الاخطار المصري بشأن تنفيذ التزامات اتفاق تسهيل التجارة بمنظمة التجارة العالمية.

كما تم استعراض الاستقصاء العالمي الخامس للأمم المتحدة حول تسهيل التجارة الرقمية والمستدامة (2023) الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا بالتعاون مع الأونكتاد، وذلك بعد استيفائه من ممثلي الجهات الأعضاء، لاعتماده من رؤساء الجهات حتى يتسنى إرساله للأونكتاد.

و انتهى الاجتماع إلى التوصيات بقيام الأمانة الفنية للجنة بإعداد الاخطار المعدل ونقل المواد التى تم الاتفاق عليها من الفئة (ج) إلي الفئة (أ) وإرساله إلى سكرتارية منظمة التجارة العالمية.

كما تم التوصية بإعداد خطة عمل متضمنة تحديد فترات زمنية للانتهاء من تنفيذ كافة المواد المدرجة في الفئة (ج)، حتى يتسنى الالتزام بالفترات الزمنية المتضمنة بالإخطار المصري، أو إعداد اخطار بتمديد تلك الفترات.