الجمارك تستعد لتطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI (مستند)

بعد أن كان من المفترض تطبيقه أول يوليو الماضي

تستعد مصلحة الجمارك لتطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات ( ACI ) مطلع أكتوبر المقبل، وذلك بعد أن كان من المفترض تطبيقه أول يوليو الماضي ليتم تأجيله 3 أشهر.

ونظام التسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية او المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة علي الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها.



وفي هذا الصدد قررت مصلحة الجمارك تشكيل غرفة عمليات مركزية تضم 7 من قيادات المصلحة، وذلك لمتابعة تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات ( ACI ) على مدار 24 ساعة والإشراف على فريق العمل بالمراكز اللوجستية التي تضم ممثلي مصلحة الجمارك والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية MTS .

وتضم اللجنة كلا من أحمد أبو الحسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، ونجوى شحاته رئيس الادارة المركزية للسياسات والاجراءات، وأسامه عبدالكريم رئيس الادارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وصالح عبدالقادر، معاون رئيس المصلحة للفاعل الاقتصادي المعتمد، ووليد محمود مكي، معاون رئيس المصلحة للإفراج المسبق، وأحمد روبي مدير المشروع بالشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية MTS ، ومحمد عبدالواحد بالشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية.

كما شمل القرار تشكيل فريق عمل من مصلحة الجمارك وذلك بكل منفذ جمركي لمتابعة المنظومة الجديدة.

وتم تشكيل فريق عمل بميناء السخنة، يضم حسام جاد المولى مدير عام الادارة العامة لجمارك العين السخنة، وعاطف السيد أحمد مدير المركز اللوجستي بالإدارة العامة لجمارك العين السخنة، وعماد راضي مدير تعريفة بادارة المناطق الحرة بالسويس، ورضا خالد علي مدير إدارة التكنولوجيا بالإدارة العامة لجمارك العين السخنة.

أما بالنسبة لجمارك بورسعيد، فتم تشكيل فريق عمل ضم محمد شلبي مدير عام الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالادارة المركزية لدعم العمليات بالمنطقة الشرقية، وأشرف السمان مدير المركز اللوجستي بجمارك بورسعيد، وراني أحمد الشطوي، رئيس قسم تعريفة بجمارك بورسعيد، شيرين عبدالقادر كفافي رئيس قسم تعريفة بالإدارة العامة لتنسيق ودعم العمليات بالمنطقة الشرقية.

وبالنسبة لجمارك الإسكندرية، فضم فريق العمل عاصم صلاح فتح الله الكاشف قائم بأعمال مدير عام الادارة العامة للسياسات والإجراءات، ومصطفى عزب مدير مركز الخدمات اللوجستية بالإسكندرية، أحمد حامد نعمة الله مدير خدمة العملاء بمركز الخدمات اللوجستية بالإسكندرية، وسمير محمد قطب الطحان، مدير إدارة الاختبارات والتطبيقات بالإدارة العامة للتكنولوجيا دعم العمليات، ومحمد أحمد جعفر مدير تعريفة بمركز الخدمات اللوجستية بالإسكندرية.

وبالنسبة لجمارك الدخيلة، تم تشكيل لجنة مكونة من ممدوح عبدالغني فرج، مدير إدارة المركز اللوجستي بالإدارة العامة لجمرك الدخيلة، وياسر البكري السنباطي مدير إدارة المركز اللوجستي بالإدارة العامة لجمرك الدخيلة، ومحمد صبحي عبدالرازق بدعم فني الادارة العامة للتكنولوجيا .

وضم فريق ميناء دمياط كل من محمود عبدالحميد نور مدير تعريفة المركز اللوجستي بالإدارة العامة لجمارك دمياط، وتغريد على عجيز، مهندسة بالادارة العامة لتكنولوجيا المنطقة الشرقية.

ونص القرار على تشكيل فريق عمل بشركة MTS والذي يضم محمد أحمد حسين مدير التشغيل بالمركز اللوجستي بجمارك العين السخنة، وناجي محمد رشاد رزق مدير التشغيل بالمركز اللوجستي بجمارك بورسعيد، ومحمد حسني سعد مدير دعم وصيانة التطبيقات بالمركز اللوجستي بجمارك الاسكندرية وجمرك الدخيلة، وأشرف عادل سعودي جبر رئيس قسم التشغيل بالمركز اللوجستي بجمارك دمياط.

ولغرفة العمليات المركزية الاستعانة بمن تراه لإنجاز عملها.

ونص القرار في مادته الثانية، على أن تتولى فرق العمل المنصوص عليها في القرار الرد على كافة التساؤلات الخاصة ببيانات ومستندات التسجيل المسبق للشحنات الكترونيا وإجراءات عمل المنظومة، واستقبال الشكاوى، ودراسة المشكلات وإزالة المعوقات التي تواجه المتعاملين مع الجمارك من خلال هذه المنظومة .

وتتولى غرفة العمليات المركزية العمل على حل جميع المعوقات التي تواجه فرق العمل المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار لإنجاز اعمالها بشأن منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI كما تقوم الغرفة بعرض تقرير دوري يتضمن المشاكل والملاحظات المرفوعة لها من قبل فرق العمل وحالة العمل وانتظامه، وذلك اعتبارا من أول أكتوبر المقبل.