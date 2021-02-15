الجمارك تستعد لتشكيل فريق مراقبة للمراكز اللوجستية

أعلنت مصلحة الجمارك عن تشكيل فريق عمل ومراقبة تابع لوزارة المالية يكون مختصا للمراكز اللوجستية.

وأشارت مصلحة الجمارك في اعلان على صفحتها الخاصة، أن هذا الفريق من المقرر أن يعمل لمدة 4 ساعات على مدار 7 أيام .

وحددت مصلحة الجمارك عددا من الشروط لمن يتقدم للحصول على تلك الوظيفة، والتي تضمنت ألا يتجاوز سن المتقدم 58 عاما، كما يكون حاصل على شهادة من المعهد الجمركي.

واشترطت مصلحة الجمارك، أن يكون المتقدم للوظيفة من سكان القاهرة الكبرى، وإجادة استخدام الحاسب الآلى، كما يكون من العاملين بمصلحة الجمارك.

وأكدت مصلحة الجمارك على أنه من يرغب ممن تنطبق عليهم الشروط، التقدم بطلب باسم رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، على أن يتم التقدم بالطلبات باليد على النموذج المرفق طيه للاعلان ، لمدير عام الموارد البشرية بالمنطقة الوسطى والجنوبية بعنوان مصلحة الجمارك بمدينة نصر، لمدة خمسة عشر يوما إعتبار من 17 فبراير الجاري وحتى 3 مارس المقبل .

وفي سياق متصل تعقد المصلحة الأربعاء الموافق 3 مارس المقبل بقاعة النادى المصرى القاهرى بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط جلسة المزاد العلني المقررة لبيع 72 لوط لسيارات واردة من الخارج ومخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي وبساحة أرض المعارض شارع صلاح سالم .

والسيارات التى سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها هي من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك واردة من الخارج ماركات وموديلات وطرازات متنوعة ومختلفة والبعض يرخص والبعض لا يرخص وتشمل ( سيارات ملاكي وبيك أب ورأس جرار وذيل تريللا ماركات: شيفروليه تويوتا هیوندای دودج / بيجو | ميتسوبيشي / نيسان / لاندروفر بورش أودي / سامسونج / جيب شيروكي / فولفو مرسيدس / فولكس / BMW داتسون / GMC / هامر/ ليكزس ميركوري/ لينكولن/ هوندا /كاديلاك /مازدا )

وتُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الاسلامي بالدقي .

واتاحت المصلحة معاينة السيارات بساحة جمارك سيارات جمارك القاهرة بمطار القاهرة الدولية بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة وساحة أرض المعارض بشارع صلاح سالم من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا خلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد .

ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حده وبدون عموله .

كما يسدد من يرسو عليه المزاد 30% من ثمن السيارة المباعة بمجرد انتهاء المزاد، وفي حالة عدم السداد أو سحب المتزايد عطاؤه يصبح التامين المؤقت حقًا للجهة الإدارية، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع .

ويتم سداد باقي المبلغ ، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه، وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، من تاريخ إعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالإستلام ، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع .