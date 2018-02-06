الجمارك تستجيب لطلب الصادرات عدم المساس بدورها فى فحص السلع

المال ـ خاصطلبت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات «التابعة لوزارة الصناعة» من مصلحة الجمارك، عدم توجيه البضائع إلى جهات الفحص، والذى قامت به المصلحة خلال الفترة القليلة الماضية، دون قرار رسمى يتيح لها ذلك، خلال مذكرة رسمية من الهيئة إلى وزارة المالية مؤخرًا تمت الموافقة عليه

المال ـ خاص

طلبت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات «التابعة لوزارة الصناعة» من مصلحة الجمارك، عدم توجيه البضائع إلى جهات الفحص، والذى قامت به المصلحة خلال الفترة القليلة الماضية، دون قرار رسمى يتيح لها ذلك، خلال مذكرة رسمية من الهيئة إلى وزارة المالية مؤخرًا تمت الموافقة عليها.

ويتمثل دور الهيئة الرئيسى فى توجيه البضائع إلى جهات الفحص المختصة، بينما يتركز دور المصلحة فى التأشير بالعلم على دخول البضائع الدائرة الجمركية فقط، وبالتالى فإن الاتجاه الذى سلكته المصلحة مؤخرًا بتوجيه فحص البضائع يُمثل اعتداءً على اختصاصات هيئة الصادرات والواردات.

قال إسماعيل جابر، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إن القواعد المنظمة لأعمال الفحص النوعى نصت صراحةً على خضوع الجهات الرقابية المنوط بها الفحص والرقابة تحت مظلة الهيئة، وذلك وفقًا لما نصت عليه القرارات الوزارية.

ولفت إلى أن قرار رئيس الجمهورية 106 لسنة 2000 والذى نص على خضوع مندوبى هذه الجهات للإشراف الإدارى للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ويفوض مندوبو هذه الجهات فى مباشرة الاختصاصات اللازمة لإجراء الفحص دون الرجوع لسلطة أعلى.

كما نصت المادة الثالثة من ذات القرار على أن يشكل رئيس فرع الهيئة المختص اللجان المشتركة من الجهات المنوط بها الفحص والرقابة، لإجراء الفحص المطلوب بحسب طبيعة السلعة الخاضعة للرقابة، ويقوم بإبلاغ مصلحة الجمارك بنتيجة الفحص.

كما أن قرار رئيس مجلس الوزراء 1186 لسنة 2003 والذى نص فى مادته الأولى على أن تختص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات باستيفاء إجراءات الفحص التى تنظمها قوانين الإشعاعات والوقاية من مخاطرها ومراقبة الأغذية والزراعة والاستيراد والتصدير المشار إليها، وعلى مصلحة الجمارك الاعتماد بأى طلبات فحص أو فحوص أو نتائج فحص تصدر من أى جهة أخرى، وعلى الجمارك الإفراج عن السلع المصدرة أو المستوردة متى صدر قرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات باستيفاء شرط الفحص.

ومن المعروف أن العديد من الحكومات تُلزم فحص ما قبل الشحن (PSI)، وهو ما تقوم به شركات متخصصة لديها الكوادر الفنية والمهنية اللازمة لإتمام هذه المهمة، ما يُسهم فى تيسير عمليات الفحص والإفراج الجمركى، وتعد شركات التفتيش والفحص والجودة من أهم عوامل نجاح عملية التصدير؛ لما تضيفه من جودة للمنتج ومصداقية لدى العملاء فى جميع دول العالم.

وكذلك تلزم الحكومة المصرية المستوردين للأصناف المدرجة بالقرار الوزارى رقم 991 لسنة 2015 بتقديم شهادة فحص من إحدى شركات الفحص والمراجعة المعترف بها عن طريق ILAC.

ولدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات قائمة بشركات الفحص والمراجعة (الفحص ما قبل الشحن) المُعتمدة لديها لفحص المنتجات قبل تصديرها لمصر وفقًا للمعايير والمواصفات المصرية المتفق عليها.