«الجمارك» تستثنى البضائع الواردة لـ«قمة المناخ» من التسجيل المسبق للشحنات

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن مصلحة الجمارك -التابعة لوزارة المالية- قررت إعفاء البضائع المستوردة المستخدمة خلال مؤتمر تغير المناخ (COP 27)، الذى سيُعقد فى مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، من إجراءات التسجيل المسبق للشحنات ACI، مع الالتزام بإجراءات فى المنظومة الإلكترونية «نافذة».

والتسجيل المسبق للشحنات (ACI) نظام جمركي، يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الصفقة، قبل شحنها بـ48 ساعة، لتتمكن الجهات المعنية داخل الدولة من رصد أى خطر محتمل، لضمان أمن المواطنين.

فى حين أن «النافذة» هى منصة الكترونية معلوماتية هدفها حوكمة الإجراءات لربط كافة الموانئ البرية والبحرية والجوية لتسهيل زمن الإفراج الجمركى علي غرار مفهوم الشباك الواحد.

وأضافت المصادر أنه قد تم إخطار قطاع النقل البحرى والموانئ المصرية بضرورة تطبيق القرار لتسهيل الإجراءات الجمركية والضريبية للمؤتمر العالمي.

ولفتت إلى أن المصلحة قررت قبول التعهدات المقدمة من الشركات للإفراج المؤقت عن الأصناف الواردة للمؤتمر بهدف العرض والإعادة، على أن تضمن الشركة المسئولة عن الشحن والنقل والتخليص الجمركي، التعهد بضمان إعادتها بعد انتهاء المؤتمر.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، راجع أمس الأول التجهيزات خلال زيارته مدينة شرم الشيخ، ومنها وسائل النقل العاملة الكهرباء، بالغاز الطبيعي، والتى ستنقل وفود المؤتمر، فضلًا عن تفقده عددًا من الفنادق الحاصلة على النجمة الخضراء، وقاعة المؤتمرات.