«الجمارك» تستأنف الدورات المجانية للتدريب على منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» (صور)

استأنفت مصلحة الجمارك أمس الخميس، الدورات المجانية التى تعقدها بالتعاون مع شركة MTS للتدريب العملى على منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI والإجابة عن الإستفسارات نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI للمستوردين والمستخلصين ومندوبي المصانع والشركات.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، بالعمل على توعية المتعاملين مع الجمارك بنظام التسجيل المسبق للشحنات “ACI” وتذليل المعوقات والمشاكل التى تواجههم خلال المرحلة التجريبية للتطبيق لتجنبها عند التنفيذ الإلزامي، وتعزيزا للتواصل الإيجابى مع قطاع الأعمال الصناعى والتجارى والمستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين من خلال عقد الندوات، والورش التدريبية المستمرة بالتعاون مع الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، قبل التطبيق الإلزامى لنظام «ACI» عبر الموانئ البحرية فى الأول من أكتوبر المقبل.

وتلاحظ استمرار الإقبال الشديد على هذه الدورات حيث إكتمال جميع الفصول والمحاضرات التدريبية والتى تتم حسب أسبقية الحضور ووفقا للجدول الذى تم إعلانه.

وقام عاطف إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لعلاقات العامة والاتصالات بمصلحة الجمارك بتفقد أعمال الدورات اليوم ونقل لهم تحيات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك لحرصهم على المشاركة الإيجابية فى هذه الدورات والتى تعكس مدى الإلتزام الحرص والوعى والمشاركة الإيجابية للسادة المتعاملين مع مصلحة الجمارك لتحقيق أهداف نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI ومن أهمها حماية المواطن المصري من البضائع مجهولة الهوية أو المصدر وتقليل زمن الإفراج ومن ثم تكلفة الإفراج عن البضائع وإستخدام المستندات الإلكترونية والاستغناء عن المستندات الورقية.

وأوضح عاطف إبراهيم أن نظام التسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد طبقا للمادة رقم 39 من قانون الجمارك وقرار وزير المالية رقم 38 لسنة 2021 ويعتمد علي إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية و بوليصة الشحن النهائية او المبدئية) قبل الشحن ب 48 ساعة علي الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها.

وبدأ التشغيل التجريبي لنظام التسجيل المُسبق للشحنات (ACI)على المشحونات البحرية اعتبارا من الأول من إبريل الماضى، ثم تبدأ مرحلة التشغيل الإلزامى إعتباراً من الأول من أكتوبر 2021.

ومن المقرر أن تستمر هذه الدورات حتي 2021/9/30 وهى عبارة عن تدريب عملى من محاضرين معتمدين من شركة MTS لمدة ساعتين وحسب الجداول السابق نشرها، وذلك بمقر وزارة المالية بامتداد رمسيس ببرج 3 الدور الأول.

للاستفسار عن أية معلومات بخصوص نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI يرجى التواصل عبر الخط الساخن 15460 أو عبر البريد الالكتروني: mtstrainingcoordination@gmail.com .