الجمارك ترسل بيانات الإفراج عن السيارات للمرور المركزي

لاحتساب رسوم الترخيصأحمد عوضأصدرت مصلحة الجمارك تعليمات للمنافذ الجمركية، بإرسال بيانات المنشور الجمركي، متضمنًا الرسوم والضرائب وقيمة السيارات المستوردة إلى إدارة المرور المركزي؛ وذلك لاحتساب إجمالى الرسوم المحصلة على تراخيص السيارات.يذكر أن الإدارة العامة للمرور اشترطت على اﻷفراد المتقدمين

لاحتساب رسوم الترخيص





أحمد عوض

أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات للمنافذ الجمركية، بإرسال بيانات المنشور الجمركي، متضمنًا الرسوم والضرائب وقيمة السيارات المستوردة إلى إدارة المرور المركزي؛ وذلك لاحتساب إجمالى الرسوم المحصلة على تراخيص السيارات.

يذكر أن الإدارة العامة للمرور اشترطت على اﻷفراد المتقدمين للحصول على تراخيص السيارات المستوردة، إحضار الفواتير الجمركية للسيارات؛ وهو ما أثار غضب الشركات والموزعين لصعوبة تنفيذ القرار.

وأكد مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، أن وزارة المالية خاطبت المصلحة بإرسال تفاصيل الشهادات الجمركية للسيارات المستوردة، من حيث الرسوم والضرائب الجمركية وقيمة المركبة؛ وذلك لاحتساب الرسوم المحصلة على تراخيص السيارات.

وأوضح في تصريح لـ”المال”، أن كل المنافذ الجمركية طبقت التعليمات الجديدة الصادرة عن مصلحة الجمارك التي تتعلق بإرسال بيانات المنشور الجمركي للسيارات المستوردة منذ نحو أسبوعين.

وكان مجلس النواب قد وافق على مقترح مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون فرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة، ليفرض زيادات على رسوم تراخيص السيارات التى تتراوح سعتها اللترية بين 1330 و1630 سى سى لتبلغ نسبة %1 من سعرها، و%1.75 للسيارات التي تتراوح سعتها اللترية بين 1630 و2030 سى سى.

