الجمارك تدعو مجتمع الأعمال للانضمام لخدمة الفاعل الاقتصادي المعتمد (مستند)

دعت مصلحة الجمارك مجتمع الاعمال لانضمام منتسبي الغرف التجارية إلى خدمة الفاعل الاقتصادي المعتمد والتي تتيح مزيدا من التسهيلات لمن هم ضمن قائمة تلك الخدمة.

وقالت مصلحة الجمارك في خطابها الموجه لرئيس الاتحاد للغرف التجارية إبراهيم العربي، إن المصلحة قامت بتقديم الخدمة التي تتيح العديد من المزايا والتيسيرات الجمركية لأصحاب المصانع والشركات ذات السمعة الطيبة والملتزمين بقواعد الإفراج عن السلع الواردة من الخارج من خلال تفعيل تلك الخدمة وفقا للمعايير والاشتراطات المحددة لهذه الخدمة لسرعة الإفراج عن شحناتهم دون تأخير.

الخدمة تساهم في تبسيط إجراءات الإفراج عن البضائع بالموانئ

وأكدت المصلحة أن تلك الخدمة تساهم في تبسيط إجراءات الإفراج عن البضائع بالموانئ والمنافذ الجمركية بهدف تقليل معدلات زمن الإفراج عن البائع وتخفي تكلفة عملية الاستيراد من الخارج.

وحسب مصادر بمصلحة الجمارك فإن هناك ضعف في الإقبال على تلك الخدمة رغم تدشينها منذ عام 2017، ولم تزد الشركات التي تقوم بالحصول على مزايا تلك الخدمة على أصابع اليد حتى الآن.

500 مليون جنيه حجم إعمال كشرط للعمل ضمنن المنظومة

وأجرت مصلحة الجمارك تعديلات على معايير وشروط انضمام المستخلصين لمنظومة الفاعل الاقتصادي المعتمد في فبراير الماضي، تضمنت ألا يقل حجم أعمال شركة التخليص عن 500 مليون جنيه أو ما يعادلها.

وشمل قرار فبراير تسهيلات يمكن أن يحصل عليها المنضمون لمنظومة الفاعل الاقتصادي، التى منها أولوية الدور فى قيد البيان الجمركى بدفتر 46، ومنح المسار الأخضر للرسالة حال عدم وجود ملاحظات على المستورد، بالاضافة الى أولوية الدور فى العرض على جهاز الفحص بالأشعة بالمنافذ الجمركية.

كما تعطي الميزة أولوية الدور فى الكشف والمعاينة وسحب العينات، وفى صرف البضائع، علاوة على ميزة استكمال إجراءات الإفراج بعد مواعيد العمل الرسمية، ومنح المستخلص ميزة اللجوء للمنسق الميدانى للبرنامج المتواجد فى المركز اللوجستى بالقاهرة، والمركز اللوجستى ببورسعيد والمراكز اللوجستية التى يتم إنشاؤها لحل أى مشكلة أثناء إنهاء إجراءات الإفراج، والتمتع بميزة متابعة مراحل فحص العينة طرف الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للرسالة التى يعمل فى إجراءاتها المستخلص المعتمد.

ويسمح النظام زيادة عدد المساعدين المتاح للمستخلص المعتمد وفقا لحجم أعماله، وأولوية فى إصدار بطاقات المستخلصين التابعين والمساعدين، واستخدام شعار مستخلص (معتمد بمصلحة الجمارك) على مكاتبات ومستندات المستخلص طالما كان اعتماده ساريا.