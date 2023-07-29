«الجمارك» تخطر المنافذ بتعديل بعض شهادات الحركة الأوروبية وكينيا (مستند)

أصدرت مصلحة الجمارك منشور اتفاقيات رقم 36 لسنة 2023 والخاص بنماذج أختام وتوقيعات إضافية خاصة بالمخول لهم بالتوقيع على شهادات المنشأ الصادرة عن دولة كينيا، وذلك في إطار اتفاقية الكوميسا، والواردة من قبل الدكتورة أمل محمد رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة رقم 1789 في 17 يوليو الجاري.

كما أصدرت مصلحة الجمارك، منشور اتفاقيات رقم 37 لسنة 2023 والخاص بشهادات الحركة EUR-MED و EUR1 والصادرة عن السلطات الجمركية لكل من فنلندا وألمانيا ورومانيا.

ويأتي ذلك في إطار اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية والواردة أيضا من قبل الدكتورة أمل محمد رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، وذلك في ضؤ ما ما ورد لوزارة الصناعة والتجارة من المفوضية الاوربية ببروكسل.

يذكر أن شهادة حركة EUR.1 هي نموذج يستخدم للمصادقة على منشأ البضائع التي يتم تصديرها من بلد إلى آخر.

ويتم إصدارها من قبل السلطات الجمركية في البلد المصدر وهي مطلوبة للسلع المؤهلة للحصول على معاملة خاصة بموجب اتفاقية تجارية بين الدولة المصدرة والدولة المستوردة.

تسمح شهادة EUR1 بتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية عند استيراد البضائع إلى البلد الجهة.

ومن المهم ملاحظة أن الشهادة لا تعفي البضائع من جميع رسوم الاستيراد، ولكن من تلك الرسوم التي تغطيها اتفاقية التجارة.

ولكي يكون المستورد مؤهلاً للحصول على شهادة EUR1، يجب أن تكون البضائع منشؤها البلد المصدر أو تفي بقواعد المنشأ المحددة في اتفاقية التجارة ذات الصلة.

كما يجب تقديم الشهادة إلى سلطات الجمارك في البلد المستورد مع شحن البضائع.

كما أن شهادة EUR1 صالحة لمدة 4 أشهر من تاريخ الإصدار ويمكن استخدامها لشحنات متعددة من نفس البضائع خلال تلك الفترة.

ويمكن أيضاً نقل الشهادة من مصدر إلى آخر إذا تم بيع البضائع أو نقلها قبل وصولها إلى بلد الاستيراد.