الجمارك تخضع الطرود البريدية الواردة عبر الشحن الجوي لمنظومة النافذة الواحدة

قررت مصلحة الجمارك أن يكون ضمن شروط الحصول على شهادة الفياتا عند تجديد تراخيص الشركات العاملة في نشاط البوالص المجمعة

قررت مصلحة الجمارك إخضاع نشاط الطرود البريدية الواردة عبر المنافذ الجمركية المختلفة لمنظومة النافذة الواحدة.



وفي هذا الصدد أصدرت الدكتورة نجوى شحاتة، رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية بمصلحة الجمارك، منشور إجراءات رقم 2 لسنة 2022، والذي نص على أن تلتزم شركات البريد التي تعمل بنظام المستودعات بالتنسيق مع شركات الطيران أو وكيل الشحن الجوي بإرسال مانفيست مستقل بإرساليات الطرود البريدية ومانفيست خاص بالطرد الواردة كبضائع عامة على أن يراعى ربطها بمنصة نافذة.



كما ذهبت التعليمات الجديدة إلى أنه في حالة المخالفة لتلك التعليمات سيتم تنفيذ أحكام العقوبات الواردة بالباب التاسع من قانون الجمارك من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.



ووفقًا لصمادر بمصلحة الجمارك فقد صدرت تلك التعليمات بناءا على تعليمات الدكتورة منى نصر مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير الجمارك الصادرة مطلع يناير الجاري والموجهه للشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك .

وبدأ تطبيق منظومة النافذة الواحدة قبل عامين في عددا من المنافذ الجمركية، وذلك على مختلف البضائع الواردة، حيث كانت البداية بموانئ السخنة، وبورسعيد ودمياط والدخيلة والإسكندرية .



وفي سياق متصل توقع أيمن الشيخ رئيس شعبة خدمات النقل الدولي بالغرفة التجارية بالقاهرة، ارتفاع رسوم الطرود البريدية التي يتم ورودها جويا، وذلك بعد الرسوم التي ستخضع لها خلال الفترة المقبلة، موضحا أنها تصل إلى قرابة 700 جنيه عن كل طرد بريدي .

منشور اجراءات رقم 2 لسنة 2022 الصادر عن مصلحة الجمارك



وفي سياق متصل أشار إلى أن الشعبة ستتقدم بمذكرة لمصلحة الجمارك حول طلب إدارة المتعاملين بالمصلحة من الشركات التي تعمل في نشاط البوالص المجمعة ضرورة الحصول على شهادة الفياتا العالمية ضمن المستندات التي يتم تقديمها لتجديد الترخيص.



وطالب بضرورة إلغاء شرط الحصول على شهادة الفياتا عند إصدار التراخيص المختلفة في النشاط اللوجستي على غرار ما قررته وزارة النقل قبل عامين.

ومن المعروف أن وزارة النقل قررت في نوفمبر 2019 عدم إلزام الشركات العاملة في الموانئ المصرية بالحصول على عضوية منظمة الفياتا العالمية التى تتخذ من سويسرا مقرًّا لها.



وجاء قرار الإلغاء بعد أن كان ينص القرار رقم 800 لسنة 2016 ” المنظم للأنشطة داخل الموانئ ” على ضرورة حصول شركات النقل الدولى على شهادة تفيد بالعضوية بمنظمة الفياتا العالمية، بالإضافة إلى التسجيل فى الضريبة على القيمة المضافة، وتقديم منشور إجراءات من مصلحة الجمارك.

وأكد أنه لا يوجد فائدة من الإنضمام للمنظمة العالمية، والتي تصل قيمة اشتراكها 250 فرنك سويسري سنويا .



وتعد منظمة الفياتا العالمية من منظمات النقل الدولي الرئيسة لتيسير التجارة، وهي عبارة عن اتحاد دولي لوسطاء الشحن (فياتا)، كما تعد منظمة غير حكومية، تمثل صناعة الشحن والنقل، إذ يضم نحو 40 ألف من شركات الشحن والخدمات اللوجستية التي توظف نحو 8 – 10 ملايين موظف في 150 بلداً.