الجمارك تخرج المستخلص من قائمة المتهمين بالتصرف فى البضائع تحت التحفظ

أمانى العزازى استجاب الدكتور جمال عبد العظيم رئيس مصلحة الجمارك لمطالب نقابة مستخلصى جمارك بورسعيد، بتعديل المنشور الذى أصدره الشحات الغتورى رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس مصلحة الجمارك أبريل المنقضى والذى يقضى بإدخال المستخلص إلى قائمة المتهمين فى حالة التصرف فى البضاعة ال

أمانى العزازى

استجاب الدكتور جمال عبد العظيم رئيس مصلحة الجمارك لمطالب نقابة مستخلصى جمارك بورسعيد، بتعديل المنشور الذى أصدره الشحات الغتورى رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس مصلحة الجمارك أبريل المنقضى والذى يقضى بإدخال المستخلص إلى قائمة المتهمين فى حالة التصرف فى البضاعة المُفرج عنها تحت التحفظ بجمارك الميناء.

ونص المنشور الجديد على إخراج المستخلص من قائمة المتهمين فى حالة ثبوت وقائع التصرف فى البضائع المفرج عنها تحت التحفظ ، الا فى حالة ثبوت ضلوعه فى ارتكاب جريمة التهريب الجمركى لتلك البضائع

وقال ممدوح حافظ نقيب مستخلصى جمارك بورسعيد، إن مراجعة وتعديل القرار يعد استجابة سريعة من رئيس المصلحة ؛ نظرا لتضرر جموع المستخلصين من قوعهم فى دائرة الاتهام.

وفى حالة قيام بعض الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التى تقوم بالإفراج الجمركى عن بضائعها تحت التحفظ بالتصرف فيها إلى داخل البلاد، رغم صدور قرار الجهة الرقابية برفضها؛ ما يشكل جريمة تهرب جمركى.

وكانت المال قد انفردت بقرار مصلحة الجمارك ونقلت استغاثة المستخلصين واتجاههم لمقاضاة الجمارك حيال تطبيقه

.فيما أكد نقيب المستخلصين أن المستخلص تنقطع علاقتة بالتاجر بمجرد الإفراج عن البضاعة وخروجها من بوابات الجمارك وتسليمها لصاحبها.