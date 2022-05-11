الجمارك تحظر رفع مستندات الشحنات المصدرة لمصر عبر منصة كارجو - إكس

أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات جديدة بشأن عملية التسجيل المسبق (ACI) والتي تم تطبيقها أول أكتوبر الماضي إلزاميا على الموانئ البحرية، ومتوقع تنفيذها منتصف مايو الجاري تجريبيا على الشحن الجوي، وأشارت مصلحة الجمارك أنه لن يسمح للكيانات الاعتبارية أو الطبيعية بجمهورية مصر العربية رفع مستندات أو بيانات الشحنات المصدرة الى مصر من خلال منصة كارجو – إكس، وذلك بالأصالة عن أنفسهم أو نيابة عن المصدر الأجنبي.

وحددت مصلحة الجمارك حسب منشور رسمي ” اطلعت عليه المال ” تنفيذ تلك التعليمات بدءا من 15 مايو الجاري.

وقال مصدر مسئول بشركة كارجو – اكس أن تلك التعليمات تأتي بعد أن تلاحظ قيام مستوردين بالسوق المحلية بالتعامل نيابة عن المصدر الأجنبي، وهو ما يخالف الاجراءات المتبعة وفقا للقرارات الوزارية المنظمة لنظام التسجيل المسبق للشحنات، مشيرا إلى أن رفع المستندات تعد مسئولية المورد الأجنبي ( المصدر ) وليست المستورد المصري.

وأشارت المصلحة إلى أن نظام التسجيل المسبق ( ACI ) يشترط تقديم أربع طلبات، حيث تشمل تلك الطلبات، طلب تجاري / صناعي، والتي يستخدم في حالة استيراد شحنات تجارية أو صناعية، وطلب جهات أمنية والتي تستخدم في حالة استيراد شحنات بنظام خضوع حربي لجهات أمنية، وطلب شخصي، والذي يستخدم في حالة استيراد شحنة لمتعامل بغرض الاستخدام الشخصي، وكذا تشمل وطلب أمتعة شخصية والتي تستخدم في حالة شحن الأمتعة الشخصية للمتعامل.

وعن كيفية استخدام نظام التسجيل المسبق في الشحن الجوي، اشترطت مصلحة الجمارك ضرورة التسجيل على البوابة الالكترونية لمنصة نافذة، بالاضافة إلى الحصول على وحدة التوقيع الالكتروني من جهات الاختصاص للدخول على البوابة الالكترونية لمنظومة نافذة، وإدارج البيانات المسبقة للشحنات قبل الشروع في عمليات الاستيراد والحصول على رقم تعريفي للشحنة ( ACID )، بالاضافة الى تقديم بيانات ومستندات الشحنة ( الفاتورة التجارية، وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية، قبل الشحن، ثم يتم ارسال المصدرين بالخارج الذين يتم التعامل معهم بمواصفات الفواتير الالكترونية وبوالص الشحن بـ4 ساعات على الأقل قبل اقلاع الطائرة للربط على منظومة نافذة من خلال شبكات سلاسل الامداد التي تستخدم تكنولوجيا بلوك تشين، على أن يكون أخر موعد لقيام المستورد المصري بتقديم المستورد المصري بتقديم طلب الحصول على رقم ( ACID ) هو 8 ساعات قبل اقلاع الطائرة، و48 ساعة في النقل البحري قبل تحرك السفينة.

وتعرف تكنولوجيا البلوكتشين على أن طريقة بسيطة مبيتكرة لتمرير المعلومات من شخص الى شخص أخر بطريقة آلية وآمنة بالكامل يبدأ أحد الاطراف المعاملة عن طريق انشاء كتلة، يتم التحقق من تلك الكتلة من قبل الالاف وربنا الملايين من الحواسب الموزعة في جميع أنحاء الشبكة، ثم تتم إضافة الكتلة التي تم التحقق منها الى سلسلة مخزنة في الشبكة، مما يؤدي الى انشاء سجل فريد مرتبط بغيره من السجلات لتزويد سجل واحد لابد تزويد السلسلة بأكلمها على ملايين الحواسب وهذا مستحيل عمليا.

وحسب الدليل الخاص بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات بالشحن الجوي، فان اجراءت التسجيل المسبق للشحنات جويا تنقسم الى مرحلتين الأولى عند المتعامل وتتمثل في إدارج البيانات وتحضير المستندات المطلوبة والحصول على رقم تعريفي للشحنة ACID من الجمارك، ثم الحصول على رقم 46 واستكمال الاجراءات قبل ورود الشحنة في الجمارك، أما المرحلة الثانية فتبدأ بعد ورود الشحنة ويتم ربط البوليصة واستكمال الاجراءات.

ومن المعروف أن نظام التسجيل المسبق يأتى تطبيقا لحكم المادة 39 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 التى استحدثت نظاما جديدا بشأن التسجيل المسبق لمعلومات المشحونات لتبسيط إجراءات الإفراج عن البضائع وتحقيق ضمانات للتأكد من المصدر والمستورد، وقبول استيراد أنواع محددة من البضائع أو منعها من دخول البلاد مما يستدعى إلزام المستورد أو وكيله بتسجيل بياناته بالبوابة الإلكترونية للمنصة القومية الموحدة للتجارة الخارجية (نافذة) ثم تحميل المستندات الخاصة بالبضاعة قبل شحنها إلى البلاد ليتم التأشير عليها برقم قيد جمركى مبدئي.